Tekan Tombol Golden Buzzer untuk Putri Ariani, Instagram Simon Cowell Diserbu Netizen Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Postingan Instagram Simon Cowell diserbu netizen Indonesia karena dirinya memberi golden buzzer untuk Putri Ariani di babak audisi America's Got Talent (AGT) 2023.

Netizen mengucap terima kasih kepada Simon. Sebab, ia mengapresiasi penampilan Putri Ariani di ajang tersebut.

Putri Ariani, adalah seorang asal penyanyi Indonesia dengan keterbatasan penglihatan. Ia tunanetra.

Penampilannya di AGT 2023 memukau para juri, yakni Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara. mereka standing ovation.

Bahkan secara mengejutkan Simon Cowell yang dikenal kritis terhadap penampilan peserta, memberinya golden buzzer.

Itu menandakan penampilan Putri Ariani benar-benar istimewa.

Baca juga: Putri Ariani Trending di Twitter, Tampil di Americas Got Talent, Pukau Juri Lewat Suaranya

Sekadar info, golden buzzer merupakan tiket spesial yang mengantarkan peserta yang mendapatkannya bisa tampil langsung di panggung live.

"Awesome, send loving from indonesia," tulis @maulm***.

"Terimakasih Dunia telah melihat Putri walaupun dia tidak bisa melihat dunia, tapi sekarang dunia yang melihatnya. terimakasih Simon, telah mewakili perasaan kami lewat Golden Buzzer," tulis @limbah.a***.

"Matursuwun pakdhe simon," tulis @dzaki***

"Thank you @simoncowell. Yes, she deserved it," tulis @amararus***

"Simon, thanks for your golden buzzer to Putri Ariani," tulis @zheproject***.

Putri Ariani nyanyi lagu ciptaannya di AGT

Putri merupakan seorang penyanyi sekaligus musisi.

Namun, selama menapaki kariernya ia mengaku sering dipandang sebelah mata karena dirinya seorang tunanetra.