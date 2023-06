Chord Gitar Hero - Alan Walker & Sasha Alex Sloan: Who's Gonna Save Me Now Some Kind of Hero

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Hero dalam artikel ini.

Hero merupakan lagu dari Alan Walker dan Sasha Alex Sloan.

Video musik lagu Hero dirilis pada 5 Mei 2023 di kanal YouTube Alan Walker.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hero - Alan Walker & Sasha Alex Sloan:

Dm

been here before

Am

it's in my muscle memory, i'm pretty sure

i recognize you

C

there is something in your eyes

G

won't let you get away tonight

Dm

you.. leave me in the dark

i'm stumbling around

Am

like i'm a question mark

wondering if you're around

C

to catch me if i fall

G

if i come crashing to the wall

Reff:

Dm

will you.. light me up

jump start my heart