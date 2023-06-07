Chord Gitar

Chord Gitar Hero - Alan Walker & Sasha Alex Sloan: Who's Gonna Save Me Now Some Kind of Hero

Berikut chord gitar dan lirik lagu Hero dari Alan Walker dan Sasha Alex Sloan.

Penulis: Nurkhasanah
Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Chord Gitar Hero - Alan Walker & Sasha Alex Sloan: Who's Gonna Save Me Now Some Kind of Hero
Tangkap layar YouTube Alan Walker
Cuplikan video musik Hero - Berikut chord gitar dan lirik lagu Hero dari Alan Walker dan Sasha Alex Sloan. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Hero dalam artikel ini. 

Hero merupakan lagu dari Alan Walker dan Sasha Alex Sloan.

Video musik lagu Hero dirilis pada 5 Mei 2023 di kanal YouTube Alan Walker. 

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Faded - Alan Walker: Where Are You Now, Were You Only Imaginary

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hero - Alan Walker & Sasha Alex Sloan:

Dm
   been here before

                                          Am
it's in my muscle memory, i'm pretty sure
i recognize you

              C
there is something in your eyes

                                            G
won't let you get away tonight

         Dm
you.. leave me in the dark
i'm stumbling around

       Am
like i'm a question mark
wondering if you're around

     C
to catch me if i fall

                                            G
if i come crashing to the wall

Reff:

                Dm
will you.. light me up
jump start my heart

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
chord gitar
Alan Walker
Sasha Alex Sloan
YouTube
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