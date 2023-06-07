Chord Gitar
Chord Gitar Hero - Alan Walker & Sasha Alex Sloan: Who's Gonna Save Me Now Some Kind of Hero
Berikut chord gitar dan lirik lagu Hero dari Alan Walker dan Sasha Alex Sloan.
Penulis:
Nurkhasanah
Editor:
Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Hero dalam artikel ini.
Hero merupakan lagu dari Alan Walker dan Sasha Alex Sloan.
Video musik lagu Hero dirilis pada 5 Mei 2023 di kanal YouTube Alan Walker.
Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Faded - Alan Walker: Where Are You Now, Were You Only Imaginary
Chord Gitar dan Lirik Lagu Hero - Alan Walker & Sasha Alex Sloan:
Dm
been here before
Am
it's in my muscle memory, i'm pretty sure
i recognize you
C
there is something in your eyes
G
won't let you get away tonight
Dm
you.. leave me in the dark
i'm stumbling around
Am
like i'm a question mark
wondering if you're around
C
to catch me if i fall
G
if i come crashing to the wall
Reff:
Dm
will you.. light me up
jump start my heart