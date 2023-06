Lirik Lagu dan Terjemahan SHALALA – Taeyong NCT: We Got The Bounce

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan SHALALA yang dipopulerkan oleh Taeyong NCT.

Pentolan boy group NCT, Taeyong akhirnya resmi merilis album solo pertamanya yang bertajuk, SHALALA, hari ini 5 Juni 2023.

Sebelumnya menjelang perilisan album ini, Teyong sudah merilis video trailer yang berdurasi sekitar satu menit.

Video tersebut menampilkan cuplikan berbagai barang, seperti ring bola basket, bunga mawar, hingga partitur yang dilihat dari lensa optik.

Lensa itu kemudian menampilkan Taeyong dengan setelan jas motif checker board serta mengenakan kacamata trial frame.

Diketahui dalam album, SHALALA, terdapat total 7 lagu yang masing-masing berjudul, SHALALA, GWANDO, Move Mood Mode feat. WENDY, Virtual Insanity, Ruby, 404 File Not Found, Back to the Past.

Berikut lirik lagu SHALALA milik Taeyong NCT, lengkap dengan terjemahannya:

Lay low, lay low, lay low

Baby, keep it lowkey

(We got the bounce)

Syarallalla rara eomeona

Syarallalla rara I'ma shine

(We got the bounce)

Syarallalla rara taega na

Syarallalla rara

Touch yo meori touch yo toe

Do that shoulder roll

Step left and right

Nan jom meosinneun nom

Dareujana Fit ah ha

I just do me ah ha

Taeeonal ttae kkeunnabeorin geim

Bwabwa nae maepsi Ah ha ay

Jeongsin charyeo boni ollawasseo tap

Naemyeoneul jjocha doel daero hae nae mam

Left and right we love to bounce

Got that spice thing

Dodaeche mwoya idaeum

Don’t kill my vibe

Neukkyeojine areumdaum

Jayeonseure nan mudae wiro Going down

Soyongeopseo imi nan neoui No.1

Diamonds on my neck

Naegen eopseo geop

I’mma be rocking and rolling rolling

Jilju With new lorry

Cause I can glide

Reonwei hadeut Slide

Bujokan geon Time

An jado doeji jam

Eoneusae doen bam

Dul set sijak

We got the bounce

Wow wow wow wow

Bounce

(We jumping around)

We got the bounce

Wow wow wow wow

Bounce

(We jumping around)

Syarallalla rara eomeona

Syarallalla rara I'ma shine

Syarallalla rara taega na

Syarallalla rara

Okay georeum georin hangsang Fit

Heorin seuji kkotkkosi

Saljjak chikyeoollin teok

Pyojeongeun jjinggeurin Emoji

Masul anigo Magic

Heureuneun meoseun Automatic

Hwaginhae bwa naui Credit

'Are you ready?'

Nae ruk machi Milano

Geunde naneun seoure sara

Mudaeeseon gyeoksik an charyeo

Teach me teach me how to dougie

Kicks new collabo saeroun hwabo

Eonjekkaji meotjillagu?

Saenggak an hae oneul haru