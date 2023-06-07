Lirik Lagu
Lirik Lagu dan Terjemahan SHALALA – Taeyong NCT: We Got The Bounce
Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan SHALALA yang dipopulerkan oleh Taeyong NCT.
Penulis:
Rinanda DwiYuliawati
Editor:
Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan SHALALA yang dipopulerkan oleh Taeyong NCT.
Pentolan boy group NCT, Taeyong akhirnya resmi merilis album solo pertamanya yang bertajuk, SHALALA, hari ini 5 Juni 2023.
Sebelumnya menjelang perilisan album ini, Teyong sudah merilis video trailer yang berdurasi sekitar satu menit.
Video tersebut menampilkan cuplikan berbagai barang, seperti ring bola basket, bunga mawar, hingga partitur yang dilihat dari lensa optik.
Lensa itu kemudian menampilkan Taeyong dengan setelan jas motif checker board serta mengenakan kacamata trial frame.
Diketahui dalam album, SHALALA, terdapat total 7 lagu yang masing-masing berjudul, SHALALA, GWANDO, Move Mood Mode feat. WENDY, Virtual Insanity, Ruby, 404 File Not Found, Back to the Past.
Berikut lirik lagu SHALALA milik Taeyong NCT, lengkap dengan terjemahannya:
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Lay low, lay low, lay low
Baby, keep it lowkey
(We got the bounce)
Syarallalla rara eomeona
Syarallalla rara I'ma shine
(We got the bounce)
Syarallalla rara taega na
Syarallalla rara
Touch yo meori touch yo toe
Do that shoulder roll
Step left and right
Nan jom meosinneun nom
Dareujana Fit ah ha
I just do me ah ha
Taeeonal ttae kkeunnabeorin geim
Bwabwa nae maepsi Ah ha ay
Jeongsin charyeo boni ollawasseo tap
Naemyeoneul jjocha doel daero hae nae mam
Left and right we love to bounce
Got that spice thing
Dodaeche mwoya idaeum
Don’t kill my vibe
Neukkyeojine areumdaum
Jayeonseure nan mudae wiro Going down
Soyongeopseo imi nan neoui No.1
Diamonds on my neck
Naegen eopseo geop
I’mma be rocking and rolling rolling
Jilju With new lorry
Cause I can glide
Reonwei hadeut Slide
Bujokan geon Time
An jado doeji jam
Eoneusae doen bam
Dul set sijak
We got the bounce
Wow wow wow wow
Bounce
(We jumping around)
We got the bounce
Wow wow wow wow
Bounce
(We jumping around)
Syarallalla rara eomeona
Syarallalla rara I'ma shine
Syarallalla rara taega na
Syarallalla rara
Okay georeum georin hangsang Fit
Heorin seuji kkotkkosi
Saljjak chikyeoollin teok
Pyojeongeun jjinggeurin Emoji
Masul anigo Magic
Heureuneun meoseun Automatic
Hwaginhae bwa naui Credit
'Are you ready?'
Nae ruk machi Milano
Geunde naneun seoure sara
Mudaeeseon gyeoksik an charyeo
Teach me teach me how to dougie
Kicks new collabo saeroun hwabo
Eonjekkaji meotjillagu?
Saenggak an hae oneul haru