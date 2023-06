Putri Ariani Trending di Twitter, Tampil di America's Got Talent, Pukau Juri Lewat Suaranya

TRIBUNNEWS.COM - Nama Putri Ariani mendadak menjadi trending topic di Twitter pada Rabu (7/6/2023).

Ternyata, dirinya adalah salah satu kontestan ajang pencarian bakat, America's Got Talent yang mampu memukau juri dan penonton yang hadir menonton langsung.

Video saat dirinya menyanyikan lagu ciptaannya berjudul Loneliness dengan memainkan piano mampu menghipnoptis para juri seperti Simon Cowell.

Bahkan, ketika biasanya kontestan hanya diberi sekali kesempatan untuk menunjukkan bakatnya, Simon sampai meminta Putri menyanyikan satu lagu lagi lantaran terpukau dengan suara remaja berkerudung berumur 17 tahun.

Setelah menyanggupi permintaan Simon, Putri Ariani yang merupakan penyandang disabilitas ini kembali memukau juri ketika menyanyikan lagu Elton John berjudul Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Putri pun kembali membuat para juri dan penonton terpukau dengan penampilan keduanya.

Bahkan, berdasarkan video di akun Twitter America's Got Talent, tampak beberapa penonton meneteskan air mata lantaran terhibur sekaligus terharu melihat penampilannya.

"Kamu adalah bintang besar," kata salah satu juri, Howie Mendel.

"Suaramu seperti malaikat," ujar juri lain, Sofia Vergara.

Usai para juri mengomentari penampilan Putri, kejutan pun kembali terjadi.

Simon Cowell pun tanpa ragu langsung menekan tombol Golden Buzzer lantaran terpukau dengan penampilan Putri.

Bahkan, Simon pun kembali berjalan ke panggung untuk kedua kalinya demi memberikan apresiasi langsung kepada Putri Ariani yang di akhir penampilan kedua orang tuanya.

Apresiasi Simon pun kembali ditunjukkan dengan mengantar Putri untuk kembali ke belakang panggung lantaran masih ingin berkomunikasi dengan kontestan tersebut.

"Kamu masih berusia 17 tahun, kamu menulis lagu, kamu memiliki suara yang luar biasa indah, sangat bagus. Kamu adalah salah satu penyanyi terbaik yang pernah kami tampilkan di acara kami," kata Simon kepada Putri.