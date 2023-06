Lirik dan Terjemahan Lagu Tattoo - Loreen, Viral di TikTok: Violins Playing and The Angels Crying

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Tattoo oleh penyanyi asal Swedia, Loreen kini viral di TikTok.

Lagu Tattoo telah dirilis di kanal YouTube Loreen pada 17 Mei 2023, lalu.

Klip lagu ini tersebut telah ditonton lebih dari 3,7 juta kali.

Selain itu, lagu Tatto kini tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: Violins playing and the angels crying.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Let You Break My Heart Again - Laufey: Promise I Dont Mean to Cry

Lirik dan terjemahan lagu Tattoo - Loreen:

[Verse]

I don’t wanna go

Aku tak ingin pergi

But baby, we both know

Tapi kita sama-sama tahu

This is not our time

Ini bukan waktu kita

It’s time to say goodbye

Ini saatnya ucapkan selamat tinggal

Until we meet again

Hingga saatnya bertemu lagi

‘Cause this is not the end

Karena ini bukanlah akhir

It will come a day

Akan datang hari

When we will find our way

Di mana kita kan temukan jalan