Charlie Puth Gelar Konser di Jakarta 8 Oktober 2023, Harga Tiket Mulai Rp 1,5 hingga Rp 5 Juta

Kabar konser Charlie Puth di Indonesia diumumkan oleh promotor PK Entertainment dalam laman Instagram resminya.

Editor: Willem Jonata
zoom-inlihat foto Charlie Puth Gelar Konser di Jakarta 8 Oktober 2023, Harga Tiket Mulai Rp 1,5 hingga Rp 5 Juta
Instagram @charlieputh
Bersamaan dengan pengumuman SBMPTN 2021, Charlie Puth menuliskan 'fk uh' di akun Twitter-nya @charlieputh. Cuitan yang diduga sebagai umpatan itu malah dipelesetkan sebagai singaktan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FK UH). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi asal Amerika Serikat Charlie Puth akan menggelar konser di Indonesia pada 8 Oktober 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. 

Kabar tersebut diumumkan oleh promotor PK Entertainment dalam laman Instagram resminya.

“Grammy -nominated singer, songwriter, and producer @charlieputh present the "Charlie" Live Experience in Jakarta," tulis keterangan PK Entertainment, Jumat (9/6/2023).

“See him live on Sunday, 8 October 2023 at Beach City International Stadium,” lanjutnya.

Kemudian pihak promotor juga telah mengumumkan terkait penjualan tiket yang akan dibuka pada 13 Juni 2023.

Selanjutnya BCA Presale pada 15 Juni 2023 pukul 10.00 WIB dan Public On-sale 16 Juni pukul 10.00 WIB.

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Adapun tiket konser Charlie Puth di Jakarta dibanderol dengan harga termurah Rp 1.550.000 dan termahal Rp5.350.000 yang dibagi menjadi enam kategori diantaranya:

Charlie's 'In My Head' Experience Rp 5.350.000

  • 'I'M With Charlie' Early Entry Package Rp 3.850.000
  • VIP (Numbered Seating) Rp3.500.000
  • Festival (Free Standing) Rp2.350.000
  • Yellow (Numbered Seating) Rp1.850.000
  • Green (Numbered Seating) Rp1.550.000

Pembelian tiket konser Charlie Puth di Jakarta hanya ada dalam laman resmi charlieputhinjakarta.com

Tags
Charlie Puth
Konser Charlie Puth
Beach City International Stadium Ancol
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