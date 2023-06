Charlie Puth Gelar Konser di Jakarta 8 Oktober 2023, Harga Tiket Mulai Rp 1,5 hingga Rp 5 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi asal Amerika Serikat Charlie Puth akan menggelar konser di Indonesia pada 8 Oktober 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara.

Kabar tersebut diumumkan oleh promotor PK Entertainment dalam laman Instagram resminya.

“Grammy -nominated singer, songwriter, and producer @charlieputh present the "Charlie" Live Experience in Jakarta," tulis keterangan PK Entertainment, Jumat (9/6/2023).

“See him live on Sunday, 8 October 2023 at Beach City International Stadium,” lanjutnya.

Kemudian pihak promotor juga telah mengumumkan terkait penjualan tiket yang akan dibuka pada 13 Juni 2023.

Selanjutnya BCA Presale pada 15 Juni 2023 pukul 10.00 WIB dan Public On-sale 16 Juni pukul 10.00 WIB.

Adapun tiket konser Charlie Puth di Jakarta dibanderol dengan harga termurah Rp 1.550.000 dan termahal Rp5.350.000 yang dibagi menjadi enam kategori diantaranya:

Charlie's 'In My Head' Experience Rp 5.350.000

'I'M With Charlie' Early Entry Package Rp 3.850.000

VIP (Numbered Seating) Rp3.500.000

Festival (Free Standing) Rp2.350.000

Yellow (Numbered Seating) Rp1.850.000

Green (Numbered Seating) Rp1.550.000

Pembelian tiket konser Charlie Puth di Jakarta hanya ada dalam laman resmi charlieputhinjakarta.com