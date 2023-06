Sosok Michael Wahr, Suami Adinia Wirasti, Seorang Aktor Kebangsaan Australia

TRIBUNNEWS.COM - Michael Wahr baru saja menikahi sang kekasih Adinia Wirasti, pada hari ini, Jumat (9/6/2023).

Keduanya kompas membagikan potret bahagia mereka di akun Instagram mereka masing-masing @michaelswahr dan @adiniawrst.

Adinia Wirasti dan Michael Wahr tampak serasi mengenakan pakaian adat Jawa, dengan warna putih.

Di unggahan yang lain, tampak Adinia mengenakan gaun pengantin, yang cantik membalut tubuhnya.

Dalam unggahan tersebut, pemain sosok Karmen di Ada Apa Dengan Cinta (AADC) itu memanggil Michael Wahr dengan sebutan 'husband'.

"Ever so dreamy day. In @melahyarofficial @melahyarbride

Hi Husband, @michaelswahr

#WRST," tulis Adinia Wirasti dalam unggahannya.

Lantas siapakah sosok Michael Wahr?

Dirinya merupakan seorang aktor asal Australia.

Ia juga merupakan seorang voice over yang tergabung dalam agensi internasional, BGM Agency.

Sementara di Indonesia dirinya tergabung dalam agensi Oxygen Entertainment.

Mengutip IMDB, Michael Wahr dikenal dalam serial Grisse (2018), Neighbours (1985) dan City Homicide (2007).

Di serial Grisse, Michael Wahr juga beradu akting dengan Adinia Wirasti.