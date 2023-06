Adinia Wirasti Umumkan Telah Menikah dengan Aktor Asal Australia, Banjir Ucapan dari Rekan Artis

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Adinia Wirasti mengumumkan telah menikah dengan aktor asal Australia, banjir ucapan dari rekan-rekan artis di Instagram.

Kabar bahagia datang dari Adinia Wirasti baru saja dipersunting oleh aktor asal Australia, Michael Wahr.

Adinia Wirasti mengunggah foto pernikahannya dengan Michael Wahr di Instagram @adiniawrst, Jumat (9/6/2023).

Dalam unggahan tersebut terlihat Adinia Wirasti dan Michael Wahr menggunakan busana tradisional berwarna putih.

Michael Wahr terlihat mengecup kening aktris pemilik nama lengkap Adinia Wirasti Wijayanto itu.

"A - M - 9th June 2023," tulis Adinia Wirasti dalam keterangan unggahannya.

Unggahan Adinia Wirasti sontak mendapatkan beragam komentar dari warganet.

Para publik figur pun tak ketinggalan memberikan doa untuk pernikahan Adinia Wirasti dan Michael Wahr.

Aktris Titi Kamal mengaku bahagia mengetahui Adinia Wirasti kini telah sah berstatus sebagai istri Michael Wahr.

"So happy for you. See you sayang. Congrats cantikk," tulis Titi Kamal.

Penyanyi sekaligus pencipta lagu Melly Goeslaw juga memberikan komentarnya dalam unggahan Adinia Wirasti itu.

Unggahan Instagram Adinia Wirasti umumkan telah menikah dengan aktor asal Australia.

Melly menuliskan ucapan untuk Adinia Wirasti atas pernikahannya.

Namun Melly Goeslaw mengaku sedih tak dapat hadir langsung di hari bahagian Adinia Wirasti dan Michael Wahr itu.

"Selamat Asti sayang , sedih gak bisa kesana , selamat dan doa terbaik untuk kebahagiaan kalian berdua," tulis Melly Goeslaw.