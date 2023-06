Lebih Pilih Memaafkan tetapi Tidak Melupakan, Inara Rusli: karena Sejarah Adalah Guru yang Terbaik

TRIBUNNEWS.COM - Inara Rusli tidak lupa meski telah memaafkan sesuatu yang salah dalam hidupnya.

Inara Rusli kini masih menjadi perbincangan publik setelah kabar perceraiannya dengan Virgoun mencuat.

Bahkan, Inara Rusli tak segan membongkar bukti perselingkuhan Virgoun di media sosial.

Meski merasa kecewa, Inara Rusli lebih memilih untuk memaafkan Virgoun.

Dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (10/6/2023), Inara Rusli menyampaikan jawaban tersebut walaupun tak secara spesifik.

Baca juga: Inara Rusli Lawan Virgoun Tuntut Hak Asuh Anak, Hotman Paris Siap Bantu: Jangan Khawatir

Inara Rusli diberi pilihan antara membalas atau memaafkan.

"Membalas atau memaafkan?" tanya Melaney Ricardo.

"Memaafkan," terang Inara Rusli.

"Are you serious?" Melaney mencoba meyakinkan dan diiyakan oleh Inara.

Melaney Ricardo pun kembali memberikan pilihan kepada Inara Rusli.

"Memaafkan tetapi tidak melupakan atau memaafkan dan juga melupakan?" tanya Melaney lagi.

"Memaafkan, tetapi tidak melupakan," ucap Inara.

"Kenapa nggak melupakan?" tanya Melaney.

Dalam kesempatan tersebut, Inara Rusli mengaku bahwa kesalahan tersebut merupakan sejarah hidup yang menjadi pelajaran dan pengalaman untuknya.