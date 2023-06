Lirik dan Terjemahan Lagu Still Into You - Paramore: But I’m Into You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Still Into You yang dipopulerken oleh grup band Paramore.

Lagu Still Into You ini masuk dalam album Paramore yang dirilis pada tahun 2013.

Paramore merupakan grup band asal Amerika Serikat yang terbentuk pada tahun 2004.

Lagu ini bermakna tentang komitmen kepada seseorang yang membuatnya jatuh cinta, dan harus bekerja keras untuk tetap jatuh cinta pada seseorang itu.

Lirik dan Terjemahan Lagu Still into You - Paramore:

Can’t count the years on one hand

Tak bisa kuhitung tahun dengan satu tangan

That we’ve been together

Bahwa kita telah bersama

I need the other one to hold you

Kubutuh tangan satunya untuk mendekapmu

Make you feel, make you feel better

Membuatmu merasa, membuatmu merasa lebih baik

It’s not a walk in the park

Ini tidak seperti jalan-jalan di taman

To love each other

Untuk saling mencintai

But when our fingers interlock

Tapi saat jari-jari kita saling mengunci

Can’t deny, can’t deny you’re worth it

Tak dapat menyangkal, tak dapat menyangkal kalau kau memang layak

‘Cause after all this time I’m still into you

Karena setelah sekian lama aku masih menyukaimu

I should be over all the butterflies

Harusnya perasaan berbunga-bunga ini tak lagi kurasakan

But I’m into you (I’m into you)

Tapi aku menyukaimu (aku menyukaimu)

And baby even on our worst nights

Dan sayang meskipun di malam-malam terburuk kita

I’m into you (I’m into you)

Aku menyukaimu (aku menyukaimu)

Let ‘em wonder how we got this far

Biarkan mereka bertanya-tanya bagaimana kita bisa sampai sejauh ini

‘Cause I don’t really need to wonder at all

Karena aku tak perlu heran sama sekali

Yeah, after all this time I’m still into you

Ya, setelah sekian lama aku masih menyukaimu

Recount the night that

Teringat malam itu

I first met your mother

Aku pertama kali bertemu ibumu

And on the drive back to my house

Dan dalam perjalan kembali ke rumahku

I told you that, I told you that I loved ya

Sudah kubilang, sudah kubilang aku mencintaimu

You felt the weight of the world

Kau merasakan beban dunia

Fall off your shoulder

Menimpa pundakmu

And to your favorite song

Dan untuk lagu favoritmu

We sang along to the start of forever

Kita bernyanyi bersama untuk awal dari keabadian

And after all this time I’m still into you

Dan setelah sekian lama aku masih menyukaimu

I should be over all the butterflies

Harusnya perasaan berbunga-bunga ini tak lagi kurasakan

But I’m into you (I’m into you)

Tapi aku menyukaimu (aku menyukaimu)

And baby even on our worst nights

Dan sayang meskipun di malam-malam terburuk kita

I’m into you (I’m into you)

Aku menyukaimu (aku menyukaimu)

Let ‘em wonder how we got this far

Biarkan mereka bertanya-tanya bagaimana kita bisa sampai sejauh ini

‘Cause I don’t really need to wonder at all

Karena aku tak perlu heran sama sekali

Yeah, after all this time I’m still into you

Ya, setelah sekian lama aku masih menyukaimu

Some things just, some things just make sense

Ada hal-hal, ada hal-hal yang masuk akal

And one of those is you and I (Hey)

Dan salah satunya adalah kau dan aku (Hey)

Some things just, some things just make sense

Ada hal-hal, ada hal-hal yang masuk akal

And even after all this time (Hey)

Dan bahkan setelah sekian lama (Hey)

I’m into you, baby, not a day goes by

Aku menyukaimu, sayang, tidak ada satu haripun

That I’m not into you

Kalau aku tidak menyukaimu

I should be over all the butterflies

Harusnya perasaan berbunga-bunga ini tak lagi kurasakan

But I’m into you (I’m into you)

Tapi aku menyukaimu (aku menyukaimu)

And baby even on our worst nights

Dan sayang meskipun di malam-malam terburuk kita

I’m into you (I’m into you)

Aku menyukaimu (aku menyukaimu)

Let ‘em wonder how we got this far

Biarkan mereka bertanya-tanya bagaimana kita bisa sampai sejauh ini

‘Cause I don’t really need to wonder at all

Karena aku tak perlu heran sama sekali

Yeah, after all this time

Ya, setelah sekian lama

I’m still into you

Aku masih menyukaimu

I’m still into you

Aku masih menyukaimu

I’m still into you

Aku masih menyukaimu

(Tribunnews.com)