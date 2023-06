Lirik dan Terjemahan Lagu Somebody to Love - Justin Bieber: I Just Need Somebody to Love

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Somebody to Love yang dinyanyikan oleh Justin Bieber.

Lagu Somebody to Love ini dirilis pada 2010 dan merupakan single dalam album My World 2.0.

Diketahui, lagu Somebody to Love mengisahkan tentang seseorang yang sedang membutuhkan pasangan untuk dicintai dengan sepenuh hati.

Lagu Somebody to Love juga telah dirilis pada 30 Oktober 2018 pada YouTube Justin Bieber.

Lirik dan Terjemahan Lagu Somebody to Love - Justin Bieber:

[Verse 1]

For you, I'd write a symphony

Aku akan menulis sebuah simfoni untukmu

I'd tell the violin, it's time to sink or swim

Aku akan memainkan biola, sekarang saatnya untuk tenggelam atau berenang

Watch 'em play for you

Lihat mereka memainkan simfoni untukmu

For you I'd be, whoa, oh

Untukmu aku akan

Running a thousand miles

Berlari seribu mil

Just to get to where you are

Untuk bisa berada di tempatmu

Step to the beat of my heart

Rasakan detak jantungku

[Pre-Chorus]

I don't need a whole lot but for you I admit

Tidak banyak yang aku butuhkan, tetapi aku mengakui

I'd rather give you the world or we can share mine

Aku akan memberikan seluruh dunia atau kita bisa berbagi duniaku

I know I won't be the first one giving you all this attention

Aku tahu, aku bukan yang pertama dalam memberikan perhatian ini

Baby, listen

Sayang, dengarlah

[Chorus]

I just need somebody to love

Aku hanya membutuhkan seseorang untuk aku cintai

I, I don't need too much, just somebody to love

Tidak banyak yang aku butuhkan, hanya orang yang aku cintai

Somebody to love, I don't need nothing else

Seseorang yang aku cintai, aku tidak membutuhkan yang lain

I promise, girl, I swear, I just need somebody to love

Aku berjanji, aku bersumpah, aku hanya membutuhkan seseorang untuk dicintai

[Post-Chorus]

I need somebody, I, I need somebody

Aku membutuhkan seseorang, membutuhkan seseorang

I need somebody, I, I need somebody

Aku membutuhkan seseorang, membutuhkan seseorang

[Verse 2]

Every day I bring the sun around

Setiap hari, aku membuat matahari berputar

I sweep away the clouds, smile for me, smile for me

Aku singkirkan awan, tersenyumlah untukku, senyum kepadaku

I would take every second, every single time

Aku akan menikmati setiap detik dan waktu

Spend it like my last dime, step to the beat of my heart

Menghabiskannya seperti hari-hari terakhirku, rasakan detak jantungku

[Pre-Chorus]

I don't need a whole lot but for you I admit

Tidak banyak yang aku butuhkan, tetapi aku mengakui

I'd rather give you the world or we can share mine

Aku akan memberikan seluruh dunia atau kita bisa berbagi duniaku

I know I won't be the first one giving you all this attention

Aku tahu, aku bukan yang pertama dalam memberikan perhatian ini

Baby, listen

Sayang, dengarlah

[Chorus]

I just need somebody to love (oh no, no)

Aku hanya membutuhkan seseorang untuk aku cintai

I, I don't need too much, just somebody to love

Tidak banyak yang aku butuhkan, hanya orang yang aku cintai

Somebody to love, I don't need nothing else

Seseorang yang aku cintai, aku tidak membutuhkan yang lain

I promise, girl, I swear, I just need somebody to love

Aku berjanji, aku bersumpah, aku hanya membutuhkan seseorang untuk dicintai

I need somebody, I, I need somebody

Aku butuh seseorang untuk dicintai, seseorang untuk dicintai

[Post-Chorus]

I need somebody, I, I need somebody, somebody to love

Aku butuh seseorang untuk dicintai, seseorang untuk dicintai

I need somebody, I, I need somebody

Aku butuh seseorang untuk dicintai, seseorang untuk dicintai

I need somebody, I, I need somebody

Aku butuh seseorang untuk dicintai, seseorang untuk dicintai

(I just need somebody to love)

(Aku hanya membutuhkan seseorang untuk aku cintai)

[Bridge]

And you can have it all, anything you want (get it)

Kamu bisa memiliki semua hal, apapun yang kamu mau

I can bring, give you the finer things, yeah

Aku bisa membawakannya, memberikan banyak hal-hal yang lebih baik

But what I really want, I can't find

Tetapi, apa yang aku inginkan tidak dapat aku temukan

'Cause money can't find me somebody to love

Karena uang tidak akan memberikan seseorang yang bisa aku cintai

Oh, find me somebody to love, oh

Oh, memberikan seseorang yang aku cintai

[Chorus]

I just need somebody to love

Aku membutuhkan seseorang untuk aku cintai

I, I don't need too much, just somebody to love

Aku tidak membutuhkan apapun, hanya seseorang yang bisa aku cintai

Somebody to love, I don't need nothing else

Seseorang yang aku cintai, aku tidak membutuhkan yang lain

I promise, girl, I swear, I just need somebody to love

Aku berjanji, aku bersumpah, aku hanya membutuhkan seseorang yang aku cintai

[Post-Chorus]

I need somebody, I, I need somebody

Aku membutuhkan seseorang, membutuhkan seseorang

I need somebody, I, I need somebody, somebody to love

Aku membutuhkan seseorang, aku membutuhkan seseorang, seseorang untuk dicintai

I need somebody, I, I need somebody

Aku membutuhkan seseorang, membutuhkan seseorang

I need somebody, I swear I just need somebody to love

Aku membutuhkan seseorang, sumpah, aku hanya butuh seseorang untuk aku cintai

[Outro]

I need somebody, I need somebody

Aku membutuhkan seseorang, membutuhkan seseorang

I need somebody, I, I need somebody

Aku membutuhkan seseorang, membutuhkan seseorang

I need somebody, I, I need somebody

Aku membutuhkan seseorang, membutuhkan seseorang

I need somebody, I, I need somebody

Aku membutuhkan seseorang, membutuhkan seseorang

Is she out there? Is she out there?

Apakah dia ada di luar sana? Apakah dia ada di luar sana?

Is she out there? Is she out there?

Apakah dia ada di luar sana? Apakah dia ada di luar sana?

I just need somebody to love

Aku hanya butuh seseorang untuk aku cintai

