Dibuka Besok! Ini Link Beli Tiket Konser Rex Orange County dan Harganya

TRIBUNNEWS.COM - Rex Orange County akan menggelar konser di Stadion Internasional Beach City, Ancol, Jakarta pada 14 Oktober 2023.

Konser Rex Orange County ini merupakan bagian dari tur Live in Asia 2023.

Kabar konser Rex Orange County diumumkan oleh promotor Ismaya Live melalui akun Instagramnya, @ismayalive.

"Returning to the road this fall, Rex Orange County is back with Live in Asia 2023 Tour!"

"Happening on October 14 at Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta," tulis postingan Ismaya Live hari ini, Selasa (13/6/2023).

Ismaya Live mengumumkan, tiket konser Rex Orange County bisa dibeli mulai 16 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

Link pembelian konser Rex Orange County dapat diakses melalui www.ismayalive.com/roc2023.

Berikut adalah Map Stage dan harga tiket konser Rex Orange County:

Map Stage dan harga tiket konser Rex Orange County di Jakarta 14 Oktober 2023 (IG @ismayalive)

Cat 1 (seating): Rp 1,2 juta

Festival 1 (standing): Rp 990 ribu

Festival 2 (standing) : Rp 880 ribu

CAT 2 (seating) : Rp 700 ribu

CAT 3 (seating) : Rp 600 ribu