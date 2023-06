Konser ONE OK ROCK di Jakarta Jadi 2 Hari, Tiket Masih Tersedia di oorinjakarta2023.com

Konser ONE OK ROCK di Jakarta diperpanjang jadi 2 hari, pada 29 dan 30 September 2023. Tiket konser tampak masih tersedia pada laman oorinjakarta2023.com

TRIBUNNEWS.COM - Konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023 diperpanjang hingga dua hari.

Sebelumnya, konser yang bertajuk 'Luxury Disease Asia Tour 2023' tersebut dijadwalkan digelar pada 29 September 2023.

Namun diketahui, pihak promotor, PK Entertainment menambah jadwal konser ONE OK ROCK di Jakarta selama dua hari pada 30 September 2023.

"@oneokrockofficial telah menambah hari kedua untuk ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023 di Jakarta, di Beach City International Stadium pada 30 September 2023." tulis akun Instagram @pkentertainment.id pada Minggu (11/6/2023).

Adapun penjualan tiket konser ONE OK ROCK di Jakarta untuk 30 September 2023 telah dilakukan mulai Senin (12/6/2023) pukul 12.00 WIB.

Penjualan tiket konser ONE OK ROCK di Jakarta tersebut dilakukan melalui laman oorinjakarta2023.com atau dengan tautan ini.

Baca juga: One Ok Rock Tambah Jadwal Konser di Jakarta Jadi 2 Hari

Dari hasil pantauan Tribunnews.com pada Selasa (13/6/2023) pukul 15.00 WIB, masih terdapat sejumlah kategori tiket konser ONE OK ROCK di Jakarta 30 September 2023 yang dapat dibeli.

Tiket konser ONE OK ROCK yang masih tersedia yakni untuk kategori Festival A, Festival B, dan CAT 1 C.

Informasi lebih lengkapnya, berikut daftar harga tiket konser ONE OK ROCK di Jakarta pada 30 September 2023:

Daftar Harga Tiket ONE OK ROCK di Jakarta 2023

Harga Tiket Konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023

1. Festival A (Free Standing): Rp2.700.000

2. Festival B (Free Standing): Rp2.450.0000

3. CAT 1A (Numbered Seating): Rp2.250.000

4. CAT 1B (Numbered Seating): Rp2.250.000