Mas Jordan Ungkap Rasa Muak Karena Kebohongan Dalam Asmara Lewat Single 'Gypsy Noise'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Mas Jordan baru saja merilis single berjudul 'Gypsy Noise'.

Dengan aransemen lagu RnB, Mas Jordan membawa sebuah kisah kelam dalam sebuah hubungan yang dipenuhi kebohongan.

Mas Jordan mengambil sudut pandang pria yang sedang menjalani hubungan namun ia tahu bahwa kekasihnya itu sedang banyak berbohong.

"Lagu ini menceritakan tentang perasaan seorang pria yang mengetahui kebohongan dari pasangannya," ujar Mas Jordan ketika wawancara virtual dengan awak media, Rabu (14/6/2023).

"Ya tetapi di ini enggan mengungkapkannya karena satu dan lain hal," sambungnya.

Mas Jordan meilis single 'Gypsy Noise' dibantu oleh label MK Records dan di bawah naungan hak cipta MK Publishing.

Lewat lagu itu juga ia ingin menggambarkan bahwa pasangan yang baik-baik saja belum tentu tak tahu apa-apa dan tidak memendam apapun.

"Hingga di suatu titik pria ini sudah muak dengan itu, tetapi memilih untuk tetap merahasiakannya," ujar Mas Jordan.

"Di memilih hidup dalam suatu hubungan yang saling membohongi perasaan mereka satu sama lain," sambungnya.

Single ini adalah pembuktian diri dari Mas Jordan dalam bermusik dan juga hasratnya yang tulus untuk terhubung dengan para pendengar musik secara personal.