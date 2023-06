Anak Pertama Lahir, Song Joong Ki Tulis Surat Menyentuh: Hadiah Paling Berharga

TRIBUNNEWS.COM - Song Joong Ki dan Istrinya, Katy Louise Saunders tengah berbahagia menyambut kelahiran putra pertama mereka.

Melalui agensi Song Joong Ki, High Zium Studio secara resmi telah mengumunkan kelahian anak pertama keduanya.

“Song Joong Ki menjadi ayah dari seorang bayi laki-laki di Italia,” tulis agensi dikutip dari Soompi, Kamis ( 15/6/2023).

Disebutkan, merasa sangat bahagia dan ingin menyampaikan langsung kabar ini ke penggemar.

Pun Song Joong Ki turut menulis surat menyentuh di fancafe resminya.

Surat itu diunggah bersamaan dengan foto tangan menggemaskan sang putra yang sedang memegang jarinya.

Dikutip dari Soompi, berikut ini isi surat lengkap Song Joong Ki usai resmi jadi ayah dari anak yang dilahirkan Katy Louise Saunders:

"Halo, ini Joong Ki. Aku ingin tahu bagaimana kabar kalian semua,"

"Seperti yang mungkin Anda ketahui dengan sangat baik, saya telah menyelesaikan syuting untuk film "My Name Is Loh Kiwan" di Hungaria,"

"Dan saya bahkan mendapat kehormatan untuk menghadiri Festival Film Cannes untuk film "Hopeless","

"Semua momen dari festival film masih terasa seperti mimpi bagiku; itulah betapa bahagianya aku menghabiskan hari-hariku disini,"

"Hari ini, aku datang untuk menyapa kalian karena aku ada satu kabar baru yang juga terasa seperti mimpi,"

"Dan saya ingin menjadi orang pertama yang memberi tahu Anda,"

"Saat ini, saya sedang berada di Italia. Di sini, di kampung halaman istri saya di Roma, kami kebetulan tengah menyambut kelahiran bayi kami,"