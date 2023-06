Lama Absen, Shenina Cinnamon Bakal Comeback Main Film Horor

Shenina Cinnamon dan Yesaya Abraham pemain film 'Do You See What I See Cerita Horor Nomor 64: First Love' ditemui di MD Place, Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Shenina Cinnamon membintangi film horor berjudul 'Do You See What I See'. Syuting dijadwalkan dalam waktu dekat.

Shenina mengaku ini jadi comebacknya di film horor setelah dalam beberapa tahun terakhir ini tak main film horor.

"Ini comeback aku yaa film horor, udah cukup lama gak main film horor," ucap Shenina Cinnamon di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Shenina sendiri mengaku sebagai pribadi yang sangat penakut, bahkan ketika baca skrip film tersebut ia sudah ketakutan.

"Baca skripnya aja aku tuh gak berani malem-malem yaa. Skripnya emang nakutin dan tiba-tiba dikirimin link podcast sama videonya lebih ngeri lagi," ujar Shenina.

"Aku nonton siang-siang aja butuh temen yang banyak. Aku pribadi gak seberani itu dan cupu juga," ungkap Shenina.

Manoj Punjabi sebagai produser dari MD Picture menjelaskan alasan memilih cerita nomor 64 dari ratusan cerita di podcast tersebut.

"Saya rasa cerita nomor 64 beda banget, ketakutannya, dramanya. Saya waktu itu ada tiga pilihan dan saya tertarik ke cerita ini," terang Manoj Punjabi.

"Kan gak ketebak endingnya, saya gamau spoiler karena udah pada tahu juga dari podcastnya," bebernya.

'Do You See What I See Cerita Horor Nomor 64: First Love' disutradarai oleh Awi Suryadi dan akan segera menjalani proses syuting.