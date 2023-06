Lirik Lagu dan Terjemahan Back to Beautiful - Sofia Carson feat Alan Walker: Gotta Paint My Face

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Back to Beautiful yang dipopulerkan oleh Sofia Carson dan Alan Walker.

Lagu Back to Beautiful dirilis pada 16 Februari 2017.

Sejak pertama kali dirilis, lagu Back to Beautiful milik Sofia Carson dan Alan Walker telah ditonton sebanyak 47,2 juta di YouTube.

Simak lirik lagu Back to Beautiful yang dinyanyikan Sofia Carson dan Alan Walker, lengkap dengan terjemahannya dalam artikel berikut:

They say,

Mereka mengatakan,

You're not good enough, you're not brave enough,

Kau tidak cukup baik, kau tidak cukup berani,

You should cover up your body.

Kau harus menutup tubuhmu.

Tell me, watch my weight,

(Mereka) mengatakan padaku, (untuk) memperhatikan berat badanku,

Gotta paint my face,

Harus mengulas wajahku,

Or else no one's gonna want me.

Atau tidak ada orang yang akan menginginkan aku.

Why do we say this to ourselves?

Mengapa kita mengatakan ini pada diri kita sendiri?

And even worse to each other?

Dan bahkan lebih buruk (mengapa kita mengatakan ini) pada satu sama lain?

Why do we say this to ourselves? Ooh...

Mengapa kita mengatakan ini pada diri kita sendiri? Ooh...

We gotta, get back to beautiful

Kita harus, kembali indah