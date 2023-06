Lirik Lagu dan Terjemahan I Hate the Way - Sofia Carson: Something Borderline Sacred

Inilah lirik lagu I Hate the Way yang dipopulerkan oleh Sofia Carson lengakap dengan terjemahannya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan I Hate the Way yang dipopulerkan oleh penyanyi Sofia Carson.

Lagu I Hate the Way dirilis pada 19 Agustus 2022.

Sejak perilisan pertamanya, lagu I Hate the Way milik Sofia Carson telah ditonton sebanyak 4,3 juta kali di YouTube.

Lagu I Hate The Way milik penyanyi asal Amerika Serikat itu menjadi soundtrack film Purple Hearts.

Simak lirik lagu dan terjemahan I Hate the Way yang dinyanyikan Sofia Carson dalam artikel berikut:

I hate the way you say my name

Aku benci caramu mengucapkan namamu

I hate your picture-perfect lips on mine

Aku benci bibirmu yang sempurna di bibirku

If I could, I'd cut the breaks

Jika aku bisa, aku akan membiarkanmu istirahat

I hate that I can't help but stay all night

Aku benci, aku tidak bisa menahan diri tapi terjaga sepanjang malam

When you look at me, I have to turn my face

Saat kau melihatku, aku harus memutar wajahku

If I look too long, I'll never look away

Jika aku terlihat terlalu lama, aku tidak akan pernah berpaling

Babe, I wasn't prayin' for a saving grace

Sayang, aku tidak berdoa untuk anugerah yang menyelamatkan

Unfold your fingers, let's go back to nothing

Membuka jarimu, mari kita kembali ke tiada

And I hate the way I say words that I laughed at before

Dan aku benci caraku mengucapkan kata-kata yang aku tertawakan sebelumnya