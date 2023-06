Jadwal Acara TV Hari Ini Minggu, 18 Juni 2023: Ada FIFA Matchday 2023 hingga Film Homefront

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV hari ini, Minggu (18/5/2023) di NET TV, RCTI, Trans TV, dan GTV.

Sejumlah program acara akan ditayangkan oleh TV nasional tersebut untuk menemani akhir pekan Anda.

Di NET TV akan ditayangkan pertandingan FIFA Matchday 2023 antara Argentina melawan Australia pada pukul 17.30 WIB.

Sementara di RCTI, akan tayang ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent 2023 pada pukul 18.00 WIB.

Film bioskop berjudul Homefront, dijadwalkan tayang pada pukul 21.30 WIB di Trans TV.

Sedangkan GTV, akan menyajikan gameshow Super Deal Indonesia pada pukul 18.00 WIB.

Lebih lengkapnya, simak jadwal acara TV hari ini di NET TV, RCTI, Trans TV, dan GTV berikut ini.

NET TV

08:30 - Makan Enak

10:00 - Catatan Si Bocil

11:00 - Healing Travel

12:00 - Break Out Goes To School

13:00 - Teman Panji

14:00 - Hello Jadoo