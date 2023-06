Lirik Lagu dan Terjemahan Feeling Sorry - Paramore: I’ve got No Time For Feeling Sorry

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Feeling Sorry yang dipopulerkan oleh grup band Paramore.

Lagu Feeling Sorry masuk dalam album Brand New Eyes yang dirilis pada tahun 2009.

Lagu ini bercerita tentang kekecewaan seseorang yang telah menunggu kekasihnya yang menghilang entah kemana.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Feeling Sorry - Paramore:

We still live the same town, well don’t we?

Kita masih tinggal di kota yang sama, bukan?

But I don’t see you around anymore.

Tapi aku tidak melihatmu lagi.

I go to all the same places

Saya pergi ke tempat yang sama

Not even a trace of you.

Bahkan tidak ada jejak Anda.

Your days are numbered at 24.

Hari Anda diberi nomor di 24

And I’m getting bored waiting ’round for you.

Dan aku mulai bosan menunggu untukmu.

We’re not getting any younger.

Kami tidak bertambah muda.

And I won’t look back ’cause there’s no use.

Dan saya tidak akan melihat ke belakang karena tidak ada gunanya.

Its time to move forward.

Waktunya untuk bergerak maju

I feel no sympathy.

Saya tidak merasakan simpati.

You live inside a cave

Anda tinggal di dalam gua

You barely get by, the rest of us are trying

Anda hampir tidak bisa, kita semua mencoba

There’s no need to apologize

Tidak perlu meminta maaf

I’ve got no time for feeling sorry.

Aku tidak punya waktu untuk merasa menyesal.

Well I try not to think of what might happen.

Baiklah saya mencoba untuk tidak memikirkan apa yang mungkin terjadi.

When your reality it finally cuts through.

Bila realitas Anda akhirnya berhasil menembus.

Well as for me I got out and I’m on the road.

Baik untuk saya, saya keluar dan saya di jalan.

The worst part is that this, this could be you.

Bagian terburuknya adalah ini, ini bisa jadi Anda.

You know it too.

Kamu juga tahu

You can’t run from your shame.

Anda tidak bisa lari dari rasa malu Anda.

You’re not getting any younger.

Kamu tidak bertambah muda

Time keeps passing by

Waktu terus lewat

but you wave it away.

tapi Anda melambaikannya.

Its time to roll over.

Waktunya untuk berguling.

I feel no sympathy.

Saya tidak merasakan simpati.

You live inside a cave.

Anda tinggal di dalam gua.

You barely get by, the rest of us are trying.

Anda hampir tidak bisa, kita semua mencoba.

There’s no need to apologize

Tidak perlu meminta maaf

I’ve got no time for feeling sorry.

Aku tidak punya waktu untuk merasa menyesal.

All the best lies

Semua kebohongan terbaik

they are told with fingers tied.

mereka diberi tahu dengan jari diikat.

So cross them tight.

Jadi lintas mereka ketat.

Won’t you promise me tonight.

Tidakkah kau berjanji padaku malam ini?

If its the last thing you do

Jika hal terakhir yang Anda lakukan

you’ll get out.

kamu akan keluar

I feel no sympathy.

Saya tidak merasakan simpati.

You live inside a cave.

Anda tinggal di dalam gua.

You barely get by, the rest of us are trying.

Anda hampir tidak bisa, kita semua mencoba.

There’s no need to apologize

Tidak perlu meminta maaf

I’ve got no time, I’ve got no time.

Aku tidak punya waktu, aku tidak punya waktu.

I feel no sympathy.

Saya tidak merasakan simpati.

You live inside a cave.

Anda tinggal di dalam gua.

You barely get by, the rest of us are trying.

Anda hampir tidak bisa, kita semua mencoba.

There’s no need to apologize

Tidak perlu meminta maaf

I’ve got no time.

Aku tidak punya waktu.

I’ve got no time for feeling sorry.

Aku tidak punya waktu untuk merasa menyesal.

I’ve got no time for feeling sorry.

Aku tidak punya waktu untuk merasa menyesal.

