Lirik dan Terjemahan Lagu Sad - Maroon 5: I'm Kicking The Curb Cause You Never Heard

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Sad yang dinyanyikan oleh Maroon 5.

Lagu Sad ini dirilis pada tahun 2012 dan merupakan single dalam album Overexposed.

Diketahui, lagu Sad tidak menceritakan tentang seseorang secara spesifik.

Lagu Sad tidak benar-benar tentang seseorang, tetapi mengenai orang yang memiliki hari begitu buruk.

Sebagai informasi, lagu Sad ini juga dirilis di YouTube Maroon 5 pada 12 Desember 2018.

Lirik dan Terjemahan Lagu Sad - Maroon 5:

[Verse 1]

Man, it's been a long day

Bung, ini hari yang panjang

Stuck thinking 'bout it driving on the freeway

Terus terpikir tentang hal itu saat berkendara di jalan tol

Wondering if I really tried everything I could

Bertanya-tanya apakah aku tlah lakukan segala yang bisa kulakukan

Not knowing if I should try a little harder

Tak tahu apakah harusnya aku mencoba lebih keras lagi

[Pre-Chorus]

Oh, but I'm scared to death

Oh, tapi aku takut mati

That there may not be another one like this

Bahwa mungkin takkan ada lagi yang seperti ini

And I confess that I'm only holding on by a thin, thin thread

Dan kuakui bahwa aku hanya berpegangan pada benang kecil

[Chorus]

I'm kicking the curb, 'cause you never heard

Aku pergi karena kamu tak pernah mendengar

The words that you needed so bad

Kata-kata yang teramat kamu butuhkan

And I'm kicking the dirt 'cause I never gave you

Dan aku menjauh karena aku tak pernah memberimu

The place that you needed to have

Tempat yang perlu kamu miliki

I'm so sad, sad

Aku sangat sedih

[Verse 2]

Man, it's been a long night

Bung, ini malam yang panjang

Just sitting here, trying not to look back

Terduduk di sini, mencoba lupakan

Still looking at the road we never drove on

Masih kupandangi jalanan yang tak pernah kita lewati

And wondering if the one I chose was the right one

Dan bertanya-tanya apakah jalan yang kupilih ini benar

[Pre-Chorus]

Oh, but I'm scared to death

Oh, tapi aku takut mati

That there may not be another one like this

Bahwa mungkin takkan ada lagi yang seperti ini

And I confess that I'm only holding on by a thin, thin thread

Dan kuakui bahwa aku hanya berpegangan pada benang kecil

[Chorus]

I'm kicking the curb, 'cause you never heard

Aku pergi karena kamu tak pernah mendengar

The words that you needed so bad

Kata-kata yang teramat kamu butuhkan

And I'm kicking the dirt 'cause I never gave you

Dan aku menjauh karena aku tak pernah memberimu

The place that you needed to have

Tempat yang perlu kamu miliki

I'm so sad, sad

Aku sangat sedih

[Pre-Chorus]

Oh, but I'm scared to death

Oh, tapi aku takut mati

That there may not be another one like this

Bahwa mungkin takkan ada lagi yang seperti ini

And I confess that I'm only holding on by a thin, thin thread

Dan kuakui bahwa aku hanya berpegangan pada benang kecil

[Chorus]

I'm kicking the curb, 'cause you never heard

Aku pergi karena kamu tak pernah mendengar

The words that you needed so bad

Kata-kata yang teramat kamu butuhkan

And I'm kicking the dirt 'cause I never gave you

Dan aku menjauh karena aku tak pernah memberimu

The place that you needed to have

Tempat yang perlu kamu miliki

I'm kicking the curb, 'cause you never heard

Aku pergi karena kamu tak pernah mendengar

The words that you needed so bad

Kata-kata yang teramat kamu butuhkan

I'm so sad, sad

Aku sangat sedih

