TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Shiver yang dipopulerkan oleh grup band Coldplay.

Lagu ini sempat menjadi salah satu lagu Coldplay terpopuler.

Lagu ini merupakan single kedua dari album debut mereka 'Parachutes' yang dirilis pada tahun 2000.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Shiver - Coldplay:

So I look in your direction

Jadi aku melihat ke arahmu

But you pay me no attention, do you?

Tapi Anda tidak memperhatikan saya, bukan?

I know you don't listen to me

Aku tahu kamu tidak mendengarkanku

'Cause you say you see straight through me

Karena Anda mengatakan Anda melihat langsung melalui saya

Don't you?

bukan?

But on and on

Tapi terus dan terus

From the moment I wake

To the moment I sleep

Sampai saat aku tidur

I'll be there by your side

Aku akan ada di sisimu

Just you try and stop me

Hanya Anda mencoba dan menghentikan saya

I'll be waiting in line

Saya akan menunggu dalam antrean

Just to see if you care

Hanya untuk melihat apakah Anda peduli

Oh, did you want me to change?

Oh, apakah kamu ingin aku berubah?

Well I'd change for good

Yah aku akan berubah untuk selamanya

And I want you to know that you'll always get your way

Dan saya ingin Anda tahu bahwa Anda akan selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan

And I wanted to say

Dan saya ingin mengatakan

Don't you shiver

Jangan kamu menggigil

Don't you shiver

Jangan kamu menggigil

I'll sing it loud and clear

Saya akan menyanyikannya dengan keras dan jelas

And I'll always be waiting for you

Dan aku akan selalu menunggumu

So you know how much I need you

Agar kau tahu betapa aku membutuhkanmu

But you never even see me do you?

Tapi kau bahkan tidak pernah melihatku kan?

And is this my final chance of getting you?

Dan apakah ini kesempatan terakhirku untuk mendapatkanmu?

But on and on

Tapi terus dan terus

From the moment I wake

Dari saat aku bangun

To the moment I sleep

Sampai saat aku tidur

I'll be there by your side

Aku akan ada di sisimu

Just you try and stop me

Hanya Anda mencoba dan menghentikan saya

I'll be waiting in line

Saya akan menunggu dalam antrean

Just to see if you care, if you care

Hanya untuk melihat apakah Anda peduli, jika Anda peduli

Did you want me to change?

Apakah Anda ingin saya berubah?

Well I'd change for good

Yah aku akan berubah untuk selamanya

And I want you to know that you'll always get your way

Dan saya ingin Anda tahu bahwa Anda akan selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan

And I wanted to say

Dan saya ingin mengatakan

Don't you shiver

Jangan kamu menggigil

Don't you shiver

Jangan kamu menggigil

I'll sing it loud and clear

Saya akan menyanyikannya dengan keras dan jelas

I'll always be waiting for you

Aku akan selalu menunggumu

Yeah I'll always be waiting for you

Ya aku akan selalu menunggumu

Yeah I'll always be waiting for you

Ya aku akan selalu menunggumu

Yeah I'll always be waiting for you

Ya aku akan selalu menunggumu

For you, I will always be waiting

Untukmu, aku akan selalu menunggu

And it's you I see

Dan itu kamu, aku melihat

But you don't see me

Tapi kamu tidak melihatku

And it's you, I hear

Dan itu kamu, aku dengar

So loud and so clear

Begitu keras dan begitu jelas

I sing it loud and clear

Saya menyanyikannya dengan keras dan jelas

And I'll always be waiting for you

Dan aku akan selalu menunggumu

So I look in your direction

Jadi aku melihat ke arahmu

But you pay me no attention

And you know how much I need you

Dan kamu tahu betapa aku membutuhkanmu

But you never even see me

Tapi kamu bahkan tidak pernah melihatku

(Tribunnews.com)