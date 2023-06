Lirik Lagu dan Terjemahan Charlie Brown - Coldplay: We'll Be Glowing in the Dark

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Charlie Brown yang dipopulerkan oleh Coldplay.

Lagu berjudul Charlie Brown dirilis pada 19 Oktober 2011 silam.

Lagu Charlie Brown masuk dalam album Coldplay yang bertajuk 'Mylo Xyloto'.

Simak lagu Charlie Brown yang dinyanyikan oleh Coldplay lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Ooh ooh-ooh-ooh

Stole a key

Kucuri sebuah kunci

Took a car downtown where the lost boys meet

Mengendarai mobil ke kota dimana anak-anak hilang bertemu

Took a car downtown and took what they offered me

Mengendarai mobil ke kota dan mengambil apa yang mereka berikan padaku

To set me free

Untuk membebaskanku

I saw the lights go down at the end of the scene

Aku melihat lampu-lampu padam di akhir adegan

Saw the lights go down and standing in front of me

Ku melihat lampu-lampu padam dan berdiri di depanku

Ooh ooh-ooh-ooh

In my scarecrow dreams

Dalam mimpi burukku

When they smash my heart into smithereens

Ketika mereka menghancurkan hatiku menjadi kepingan