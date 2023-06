Park Seo Joon Dikabarkan Pacari YouTuber Xooos alias Hong Soo Yeon, Agensi Kesulitan Mengonfirmasi

TRIBUNNEWS.COM - Aktor papan atas Korea Selatan, Park Seo Joon dikabarkan memacari seorang YouTuber terkenal Korea Xooos atau Hong Soo Yeon.

Kabar ini kembali menyeruak setelah potret Park Seo Joon dan Xooos berkencan belakangan tersebar di media sosial.

Menanggapi hal ini, pihak agensi Park Seo Joon, Awesome Entertainment mengaku kesulitan mengonfirmasi kabar sang aktor mengencani Xooos.

"Mohon maaf, sulit untuk mengonfirmasi hal itu karena terkait kehidupan pribadi aktor," tulis agensi, dikutip dari Naver, Selasa (20/6/2023).

Xooos sendiri merupakan seorang YouTuber ternama Korea Selatan yang telah memiliki 1,54 juta subscribers.

Pemilik nama asli Hong Soo Yeon ini juga kerap mengcover lagu-lagu hit, seperti Light Switch milik Charlie Puth yang sukses ditonton lebih dari 30 juta views.

Ia juga sempat menyanyikan ulang Out of Time milik The Weeknd yang telah ditonton lebih dari 7,1 juta kali.

Xooos alias Hong Soo Yeon diketahui memiliki hubungan dekat dengan Jennie BLACKPINK.

Profil Park Seo Joon

Berikut profil Park Seo Joon.

Park Seo Joon lahir di Seoul, Korea Selatan pada 16 Desember 1988.

Dikutip dari Tribun Wiki, pemilik nama lengkap Park Yong Kyu ini adalah anak pertama dengan dua adik, laki-laki dan perempuan.

Adik Park Seo Joon diketahui telah menikah dan memiliki anak.

Sebelum menjadi seorang aktor ternama, Park Seo Joon memiliki kepribadian introvert.