Lirik dan Terjemahan Lagu Locked Out Of Heaven - Bruno Mars: Cause You Make Me Feel Like

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjamahan lagu Locked Out Of Heaven yang dipopulerkan oleh penyanyi Bruno Mars.

Lagu Locked Out Of Heaven dirilis pada 1 Oktober 2012, lalu.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Sad - Maroon 5: Im Kicking The Curb Cause You Never Heard

Berikut lirik dan terjemahan lagu Locked Out Of Heaven - Bruno Mars:

Never had much faith in love or miracles

Tak pernah aku begitu percaya pada cinta dan keajaiban

Never wanna put my heart on the line

Tak pernah ingin mengambil resiko

But swimming in your world is something spiritual

Tapi berenang di duniamu sungguh sesuatu yang spiritual

I'm born again every time you spend the night

Rasanya aku terlahir kembali tiap kali kau nikmati malam

Cause your s*x takes me to paradise

Karena pesonamu membawaku ke surga

Yeah your s*x takes me to paradise

Yeah pesonamu membawaku ke surga

And it shows, yeah, yeah, yeah

Dan ia menunjukkan

Cause you make me feel like,

Karena kau membuatku merasa seakan

I've been locked out of heaven

Aku tlah terusir dari surga

For too long, for too long

Sekian lama, sekian lama

Yeah you make me feel like,

Yeah kau membuatku merasa seakan

I've been locked out of heaven

Aku tlah terusir dari surga

For too long, for too long

Sekian lama, sekian lama

Oh yeah, yeah, yeah, yeah

Ooh!

Oh yeah, yeah

Oh yeah, yeah, yeah,

Ooh!

You bring me to my knees

Kau membuatku bertekuk lutut

You make me testify

Kau membuatku bersaksi

You can make sinner change his ways

Kau bisa membuat pendosa mengubah jalannya

Open up your gates cause I can't wait to see the light

Bukalah gerbangmu karena aku tak sabar melihat cahaya

And right there is where I wanna stay

Dan di sanalah kuingin tinggal

Oh oh oh oh, yeah, yeah, yeah

Can I just stay here?

Bolehkah aku tinggal di sini?

Spend the rest of my days here

Habiskan sisa hidupku di sini

Oh yeah, yeah, yeah, yeah

Ooh!

Oh yeah, yeah

Oh yeah, yeah, yeah, yeah

Ooh!

(Tribunnews.com)