Lirik dan Terjemahan Lagu Mastermind - Taylor Swift: What If I Told You I'm a Mastermind

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Mastermind dalam artikel ini.

Mastermind merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Taylor Swift.

Official video lirik Mastermind dirilis pada 22 Oktober 2022 di kanal YouTube Taylor Swift.

Mastermind merupakan salah satu lagu dalam album Taylor Swift yang bertajuk Midnights.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Mastermind - Taylor Swift:

Once upon a time, the planets and the fates

Pada suatu hari, planet dan takdir

And all the stars aligned

Juga bintang berada di satu garis lurus

You and I ended up in the same room

Kamu dan aku berakhir di ruangan yang sama

At the same time

Pada waktu bersamaan

And the touch of a hand lit the fuse

Sentuhan dari tanganmu menyalakan sumbu

Of a chain reaction of countermoves

Dari rantai reaksi countermove

To assess the equation of you

Untuk menilai persamaan kamu

Checkmate, I couldn't see

Checkmate, aku tidak bisa melihat itu

What if I told you none of it was accidental?

Bagaimana jika aku bilang bahwa ini semua bukan sebuah kebetulan?