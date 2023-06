Profil Aaron Yan, Penyanyi Taiwan dan Mantan Anggota Boyband Fahrenheit

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Aaron Yan, artis Taiwan yang merupakan mantan anggota termuda boyband Fahrenheit.

Aaron Yan lahir pada 20 November 1985 di Taipei, Taiwan.

Saat lahir, Aaron Yan diberi nama Wu Keng-lin.

Ayah Aaron Yan adalah seorang dokter di National Taiwan University Hospital.

Ketika Aaron Yan masih sangat muda, ia dan keluarganya pindah ke Connecticut, Amerikat Serikat (AS).

Aaron Yan dan keluarganya tinggal di AS selama lima tahun.

Mereka kemudian kembali pindah ke Taiwan selama tahun-tahun sekolah menengahnya.

Aaron Yan, penyanyi Taiwan dan mantan anggota boyband Fahrenheit.

Baca juga: Boyband BTS Rilis Lagu Take Two dalam Perayaan Ulang Tahun ke-10, Sebut sebagai Kado untuk ARMY

Karena itulah, Aaron Yan berbicara dalam bahasa Inggris dan China Mandarin.

Pada usia ke-19 tahun, Aaron Yan memposting beberapa fotonya di blog publik pada tahun 2004.

Pada Agustus 2004, ia melakukan debut akting di drama Taiwan, I Love My Wife.

Satu tahun kemudian, Aaron Yan menandatangani kontrak dengan Comic Productions dan HIM International Music.

Pada tahun 2005, Aaron Yan bergabung dengan boyband Fahrenheit sebagai anggota termuda, namun boyband ini bubar pada tahun 2012.

Ia kemudian mulai membintangi drama Taiwan, "It Started with a Kiss" dan "KO One".

Aaron Yan merupakan penyanyi Taiwan yang aktif sejak tahun 2005 hingga sekarang.