Lirik Lagu dan Terjemahan A Lesser Man - The Weeknd: I'm A Lesser Man, A Lesser Man

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan A Lesser Man dinyanyikan oleh The Weeknd.

Lagu A Lesser Man tersebut dijadikan untuk doundtrack serial The Idol.

Lagu A Lesser Man telah dirilis pada tanggal 19 Juni 2023.

Lagu tersebut menceritakan tentang perasaan seorang pria yang merasa rendah diri di hadapan wanitanya.

Simak lirik lagu A Lesser Man - The Weeknd dengan terjemahan bahasa Indonesia:

What you don't even know

I'm a deadbeat man, never know when to fold

Spent a lot for your soul

You gon' make that back, I'ma take what I own

Far away from my home

In this hot ass town but my blood's still cold

And better let them know

When you see them that you make sure they pay you

Pay you in cash

I don't do favors

I don't do that

You don't wanna see me

See me get mad

No matter how bad you

You think I am, am

I'm a lesser man, a lesser man

A lesser man than you think I am

You think you know but you have no idea

I'm a lesser man, you're the best of them

Fuck the rest of them

I'm a lessеr man, ah, ah, ah

Than you know

Show the world what I know

How you work that tongue to collect thеir souls

And seen you do it before

Make then fall in love, make then beg for more

You can put on a show

You're my one top star, you're my bottom girl

And before you kiss them and go

Don't leave until you make sure they pay you

Pay you in cash

I don't do favors

I don't do that

You don't wanna see me

See me get mad

No matter how bad you

You think I am, am

I'm a lesser man, a lesser man

A lesser man than you think I am

You think you know but you have no idea

I'm a lesser man, you're the best of them

Fuck the rest of them

I'm a lesser man, ah, ah, ah

Than you know

A lesser man than you think I am

A lesser man than you think I am, I am, am

I think you should know, darling

Ah, ah, ah

Terjemahan

Apa yang bahkan tidak Anda ketahui

Saya seorang pecundang, tidak pernah tahu kapan harus melipat

Menghabiskan banyak untuk jiwa Anda

kamu akan membuat itu kembali, saya mengambil apa yang saya miliki

Jauh dari rumah saya

Di kota yang panas ini, tapi darahku masih dingin

Dan lebih baik biarkan mereka tahu