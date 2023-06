Lirik Lagu dan Terjemahan Breaking Down - Day6: Subette Kowaretara, Please Find My Pieces and

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Breaking Down yang dipopulerkan oleh band rock asal Korea Selatan, Day6.

Lagu Breaking Down dirilis pada 17 Oktober 2018 dalam album UNLOCK.

Pada tahun 2021 lalu lagu Breaking Down menjadi salah satu trend pencarian di Google.

Sejak pertama kali dirilis lagu Breaking Down milik Day6 telah ditonton sebanyak 2,1 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu dan terjemahan Breaking Down yang dinyanyikan Day6 dalam artikel berikut:

Lirik

It's not the world

But it's me that's near the end

Losing you was losing everything I had

It's been a while

Since I've noticed the first crack

But your eyes just locked me up

And just have to watch myself fall

Katte ikitara hanarete