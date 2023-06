Lirik dan Terjemahan Lagu Just Say Hello - Melo D, Viral di TikTok: You Know I Wanna be Your Destiny

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Just Say Hello yang dinyanyikan oleh Melo D.

Lagu Just Say Hello ini dirilis pada tahun 2022.

Diketahui, lagu Just Say Hello mengisahkan tentang seorang pria yang membutuhkan kesempatan kedua untuk bisa kembali bersama sang pujaan hati.

Kini, lagu Just Say Hello tengah viral di TikTok setelah kerap digunakan sebagai backsound musik para konten kreator.

Lirik Lagu Just Say Hello - Melo D:

[Verse]

It's over now, we lost our way in the dark

I don't know where to go when you're gone

Too late to tell you you're where I belong

Still trembling now, I'm scared to move on

[Pre-Chorus]

The tears I cried, no matter how hard I try

Can't change that all we had is long gone

Your heart can see that this love is enough

And I'd give everything for one more try

[Chorus]

You know I wanna be your destiny, so please just say hello

This love is haunting me and I just need to know

And all the memories are keeping me awake at night

I'm still not over you, there's nothing I can do

You know I wanna be your destiny, so please just say hello

This love is haunting me and I just need to know

And all the memories are keeping me awake at night

I'm still not over you, there's nothing I can do

[Chorus]

Terjemahan Lagu Just Say Hello - Melo D:

Sudah berakhir sekarang, kita tersesat dalam kegelapan

Aku tidak tahu ke mana harus pergi ketika kamu pergi

Terlambat untuk memberi tahumu bahwa kamu berada di tempatku

Masih gemetar sekarang, aku takut untuk melanjutkan

Air mataku menangis, tidak peduli seberapa keras saya mencoba

Tidak dapat mengubah bahwa semua yang kita miliki sudah lama hilang

Hatimu dapat melihat bahwa cinta ini sudah cukup

Dan aku akan memberikan segalanya untuk satu percobaan lagi

Kamu tahu aku ingin menjadi takdirmu, jadi tolong sapa saja

Cinta ini menghantuiku dan aku hanya perlu tahu

Dan semua kenangan membuatku terjaga di malam hari

Aku masih belum melupakanmu, tidak ada yang bisa kulakukan

Kamu tahu aku ingin menjadi takdirmu, jadi tolong sapa saja

Cinta ini menghantuiku dan aku hanya perlu tahu

Dan semua kenangan membuatku terjaga di malam hari

Aku masih belum melupakanmu, tidak ada yang bisa kulakukan

