Lirik Lagu dan Terjemahan Daylight - David Kushner: From The Daylight, Runnin' From The Daylight

[Verse]

Telling myself I won't go there

Berkata pada diriku sendiri bahwa aku tak akan pergi ke sana

Oh, but I know that I won't care

Tapi aku tahu ku tak akan peduli

Tryna wash away all the blood I've spilt

Ku coba membasuh semua darah yang telah kutumpahkan

This lust is a burden that we both share

Nafsu ini adalah beban yang kita tanggung berdua

Two sinners can't atone from a lone prayer

Dua orang yang berdosa tak bisa menebusya dari satu doa saja

Souls tied, intertwined by pride and guilt

Jiwa yang terikat, terjalin oleh kesombongan dan rasa bersalah

[Pre-Chorus]

There's darkness in the distance

Ada kegelapan di kejauhan

From the way that I've been livin'

Melalui caraku hidup selama ini

But I know I can't resist it

Namun aku tahu bahwa diriku tak bisa menolakya

[Chorus]

Oh, I love it and I hate it at the same time

Oh, aku suka dan juga membencinya pada saat bersamaan

You and I drink the poison from the same vine

Kau dan aku meminum racun dari pokok anggur yang sama

Oh, I love it and I hate it at the same time

Oh, aku suka ini dan juga membencinya pada saat bersamaan

Hidin' all of our sins from the daylight

Sembunyikan semua dosa kita dari kebenaran

From the daylight, runnin' from the daylight

Dari kebenaran, lari dari kebenaran

From the daylight, runnin' from the daylight

Dari kebenaran, lari dari kebenaran

Oh, I love it and I hate it at the same time

Aku menyukai dan juga membencinya pada saat bersamaan

[Verse 2]

Tellin' myself it's the last time

Berkata pada diri sendiri bahwa ini terakhir kalinya

Can you spare any mercy that you might find

Bisakah kau menyisihkan belas kasihan untukku

If I'm down on my knees again?

Jikalau diriku berlutut dan berdoa lagi?

Deep down, way down, Lord, I try

Jauh di lubuk hatiku, Tuhan, aku mencoba

Try to follow your light, but it's nighttime

Mencoba untuk mengikuti cahayamu, tetapi malam sudah tiba

Please don't leave me in the end

Tolong jangan tinggalkan diriku pada akhirnya

[Pre-Chorus 2]

There's darkness in the distance

Terdapat kegelapan dalam kejauhan

I'm beggin' for forgiveness

Ku memohon ampunan

But I know I might resist it

Namun aku tahu bahwa diriku tak bisa menolaknya

[Chorus]

Oh, I love it and I hate it at the same time

Oh, aku suka dan juga membencinya pada saat bersamaan

You and I drink the poison from the same vine

Kau dan aku meminum racun dari pokok anggur yang sama

Oh, I love it and I hate it at the same time

Oh, aku suka dan juga membencinya pada saat bersamaan

Hidin' all of our sins from the daylight

Aembunyikan sudah semua dosa kita dari kebenaran

From the daylight, runnin' from the daylight

Dari kebenaran, melarikan diri dari kebenaran

From the daylight, runnin' from the daylight

Dari kebenaran, melarikan diri dari kebenaran

Oh, I love it and I hate it at the same time

Aku menyukai dan juga membencinya pada saat bersamaan

