Lirik dan Terjemahan Lagu I Got to Get You - Pamungkas: It’s Always You

TRIBUNNEWS.COM - Lirik dan terjemahan lagu I Got to Get You milik Pamungkas.

Pamungkas memiliki nama lengkap Rizki Rahmahadian Pamungkas merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, aktor, hingga produser rekaman.

Masuk dalam album bertajuk Birdy, lagu I Got to Get You ini dirilis Pamungkas pada 16 Juni 2023.

Lagu I Got to Get You ini memiliki makna perjuangan seseorang dalam hidupnya yang banyak drama hingga akhirnya jatuh cinta pada sosok yang bisa menerima segala kelebihan dan kekurangannya.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Puple Sigh - Pamungkas: I’ll Smile and Walk Away Right On The Purple Sigh

Apalagi dalam liriknya yang “Cause I’ve won the world alone”, ia menggambarkan telah memenangkan semua hal di dunia dengan sendirinya, namun tak ada artinya.

Lirik dan Terjemahan Lagu I Got to Get You-Pamungkas

One fine day

Disuatu hari yang cerah

I found myself

Aku menemukan diriku

Thinkin’ of you

Memikirkan dirimu

In an angle, in a way

Pada sebuah sudut, dengan cara

I never do

Yang tak pernah kulakukan

Cause I’ve won the world alone

Karena aku telah memenangkan dunia ini sendirian

Just to know it doesn’t matter

Hanya untuk tahu bahwa itu bukan apa-apa

It’s just a game we play

Itu hanyalah sebuah permainan yang kita mainkan

It means nothing to me

Itu tidak ada artinya bagiku

But then there is you

Tapi kemudian ada kamu

The pure, the calm, the hope

Kemurnian, ketenangan, dan harapan

It’s always you

Itu selalu kamu

The sad, the joy, the difference

Kesedihan, kebahagiaan, dan yang paling berbeda

It’s always you

Itu selalu kamu

The gold, the blue

Emas, dan Biru

It’s always you

Itu selalu kamu

The old, the new

Yang lama, yang baru

I got to get you, I’ll try

Aku harus mendapatkanmu, aku akan mencoba

I got to get you, I’ll try

Aku harus mendapatkanmu, aku akan mencoba

I got to get you, I’ll try

Aku harus mendapatkanmu, aku akan mencoba

I got to get you

Aku harus mendapatkanmu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Puple Sigh - Pamungkas: I’ll Smile and Walk Away Right On The Purple Sigh

I live on a dreamer’s salary

Aku hidup dengan gaji yang diimpikan banyak orang

I bought a Moondog

Aku membeli Moondog

I wear numbers night and day

Aku menggunakan nomor siang dan malam

I eat opinions

Aku memakan opini

Babe I touched the sun myself

Sayang, aku sudah menyentuh matahari sendirian

Just to know there’s something bigger

Hanya untuk mengetahui bahwa disana ada sesuatu yang lebih besar

Something that always stays

Sesuatu yang selalu ada

When everythin’ fades away

Ketika semuanya telah memudar

But then there is you

Tapi kemudian ada kamu

The pure, the calm, the hope

Kemurnian, ketenangan, dan harapan

It’s always you

Itu selalu kamu

The sad, the joy, the difference

Kesedihan, kebahagiaan, dan paling berbeda

It’s always you

Itu selalu kamu

The gold, the blue

Emas, dan Biru

It’s always you

Itu selalu kamu

The old, the new

Yang lama, yang baru

I got to get you, I’ll try

Aku harus mendapatkanmu, aku akan mencoba

I got to get you, I’ll try

Aku harus mendapatkanmu, aku akan mencoba

I got to get you, I’ll try

Aku harus mendapatkanmu, aku akan mencoba

I got to get you

Aku harus mendapatkanmu

(Tribunnews.com/Pondra Puger)