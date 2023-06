TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Seven Years yang dipopulerkan oleh grup band Saosin.

Lagu Seven Years masuk dalam album Translating the Name yang dirilis pada tahun 2003.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Seven Years - Saosin:

Taking on seven years the holy ghost had left alone

Selama tujuh tahun aku masih belum bisa melupakanmu

Test my arms, kick like crazy

Memukul, menendang seperti orang gila

And i've been trying way to long

Dan aku telah mencoba suatu cara terlalu lama

Only push his way off to fight you

Hanya memaksa dengan cara ini untuk melupakanmu

Im sorry, im sorry, im not sure

Maaf, maaf, aku tidak yakin

Getting off my chest

Menyesakkan dada

The story ends

Cerita berakhir

I would find a way without

Aku akan menemukan jalan tanpa

(tell him his eyes seem too clear)

(Katakan padanya tatapannya terlalu jelas)

I would find a way without you

Aku akan menemukan jalan tanpamu

(tell him his eyes seem too clear)

(Katakan padanya tatapannya terlalu jelas)

That mistake was gold

Kesalahan itu sudah keterlaluan

I know that without you

Aku tau tanpamu

Its something that i could never do

Adalah hal yang tidak bisa kulakukan

That was why staple the eyes and

Itulah kenapa aku menatapmu

Seven days for me to sell machines

Tujuh kencan bagiku untuk menjual mesin

And tear on

Dan menangis

Seven years you assured me

Tujuh tahun kamu meyakinkanku

That i'd be fine if i complied

Bahwa aku akan baik-baik saja

Only push the way off to fight you

Hanya memaksa dengan cara ini untuk melupakanmu

I'm sorry i'm sorry i'm not sure

Maaf, maaf, aku tidak yakin

Getting off my chest the story ends

Menyesakkan dada saat cerita berakhir

I would find a way without

Aku akan menemukan jalan tanpa

(tell him his eyes seem too clear)

(Katakan padanya tatapannya terlalu jelas)

I would find a way without you

Aku akan menemukan jalan tanpamu

(tell him his eyes seem too clear)

(Katakan padanya tatapannya terlalu jelas)

Dont treat me im to blame

Jangan perlakukan aku seolah akulah penyebabnya

Dont treat me like i ever accused you

Jangan perlakukan aku seolah aku menuduhmu

