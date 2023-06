Lirik Lagu dan Terjemahan Stay With Me - Calvin Harris: Leaves More Oysters and Pearls

Inilah lirik lagu dan terjemahan Stay With Me yang dinyanyikan oleh Calvin Harris.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Stay With Me yang dipopulerkan oleh penyanyi Calvin Harris.

Lagu Stay With Me merupakan lagu kolaborasi Calvin Harris dengan Justin Timberlake, Halsey, dan Pharrell.

Karya kolaborasi Calvin Harris dengan Justin Timberlake, Halsey, dan Pharrell itu dirilis pada 15 Juli 2022 lalu.

Kurang dari tiga hari sejak perilisannya, video klip lagu Stay With Me sudah ditonton lebih dari 3,3 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Stay With Me lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Jim Labrador - The Panturas: Waktunya Jimi Labrador Menebar Teror

Lirik

Fly shit

Turn me up some more

Pusha, Skateboard P

Give it to 'em

You're that girl

Who thinks the world

Is something beautiful

And that's all baby