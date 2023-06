Lirik Lagu dan Terjemahan No More You and I - Aziz Hendra: You Can Blame It All On Me

Lirik lagu dan terjemahan No More You and I - Aziz Hendra.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan No More You and I yang dinyanyikan oleh Aziz Hendra yang baru saja dirilis pada 23 Juni 2023.

Setelah merengguk sukses di single perdana, Aziz Hendra kembali merilis lagu kedua berjudul No More You and I.

Lagu ini diciptakan oleh Aziz Hendra sendiri.

Lagu ini bercerita tentang kisah hubungan seseorang di mana ia menjadi korban 'playing victim' dan membuatnya lelah menjalani hubungan itu.

Hubungan yang sudah tidak sehat itu sebaiknya diakhiri dan ia percaya bahwa perpisahan belum tentu menjadi hal buruk bagi hubungan tersebut.

Simak lirik dan terjemahan No More You and I milik Aziz Hendra dibawah ini:

It all started when we were

Still getting to know each other

Everything was beautiful

These time i was so grateful

But then we through some sh*t

Can’t believe you always tryna

Find a way to blame it all

On me

Don’t cry

It’s not all about you and i

Don’t cry

No more you and i

Do you remember those jokes

We laugh about

Those talks on the phone all night

And it’s funny everyday

That you get jealous easily

Don’t cry

It’s not all about you and i

Don’t cry

No more you and i

No more you and i

Aaaaa…

No more you and i

No more you and i

You blame it all on me

No more you and i

No more you and i

No more you and i

Don’t you cry

Baby..

You can blame it all on me

If that what makes you happy

No no…

Don’t cry

It’s not all about you and i

Don’t cry

No more you and i

Terjemahan

Semuanya dimulai ketika kita

Masih mengenal satu sama lain

Semuanya indah

Kali ini aku sangat berterima kasih

Tapi kemudian kita melalui beberapa hal

Tidak percaya kamu selalu mencoba

Temukan cara untuk menyalahkan semuanya

Padaku

Jangan menangis

Ini tidak semua tentang kamu dan aku

Jangan menangis

Tidak ada lagi kamu dan aku

Apakah Anda ingat lelucon itu

Kami menertawakan

Pembicaraan itu di telepon sepanjang malam

Dan itu lucu setiap hari

Bahwa kamu mudah cemburu

Jangan menangis

Ini tidak semua tentang kamu dan aku

Jangan menangis

Tidak ada lagi kamu dan aku

Tidak ada lagi kamu dan aku

Aaaaa…

Tidak ada lagi kamu dan aku

Tidak ada lagi kamu dan aku

Anda menyalahkan semuanya pada saya

Tidak ada lagi kamu dan aku

Tidak ada lagi kamu dan aku

Tidak ada lagi kamu dan aku

Jangan menangis

Sayang

Anda bisa menyalahkan semuanya pada saya

Jika itu yang membuatmu bahagia

Tidak tidak…

Jangan menangis

Ini tidak semua tentang kamu dan aku

Jangan menangis

Tidak ada lagi kamu dan aku

