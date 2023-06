Harga Tiket Konser Taeyeon SNSD di Jakarta, Paling Mahal Rp2,9 Juta, Dijual Mulai 30 Juni

TRIBUNNEWS.COM – Teayeon, personel Girls Generation atau yang dikenal SNSD, menggelar konser solo perdananya yang bertajuk "The ODD of Love in Jakarta".

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Dyandra Global, selaku promotor resmi konser Teayeon SNSD di Jakarta

Dalam unggahan di media sosial Dyandra Global, pihaknya menjelaskan member Girls Generation ini akan menggelar konser perdana pada 22 Juli 2023 di Hall 5-6 ICE BSD, Tangerang Selatan.

Sebelumnya Teayeon akan lebih dulu tampil di beberapa negara untuk konser, seperti Hong Kong pada 10 Juni, Taiwan pada 24 Juni, kemudian Jepang pada 8 dan 9 Juli.

Adapun untuk pembelian tiket baru dapat diakses secara serentak pada 30 Juni 2023.

"Tiket akan dijual pada 30 Juni 2023 pukul 4 sore melalui taeyeoninjakarta.com," tulis akun Instagram @dyandraglobal.

Kedatangan Teayeon SNSD menjadi kali pertama yang dilakukan member girl band asal Korea Selatan ini setelah enam tahun terakhir.

Tepatnya pada 2017 silam, saat Taeyeon datang ke Indonesia bersama member grupnya yakni SNSD Hyoyeon di acara Countdown Asian Games.

Terkait harga tiket yang ditawarkan, ada lima kategori yang tersedia dalam konser The ODD of Love in Jakarta.

Untuk kategori termurah pada CAT 5A, 5B dengan posisi seated atau duduk, dibanderol Rp 1.100.0000

Sementara untuk tiket termahal ada CAT 1A, 1B, 1C, dan 1D dengan posisi seated yang, dijual seharga Rp 2,900.0000.

Berikut daftar harga tiket konser Taeyeon The ODD of LOVE in Jakarta:

- CAT 1A, 1B, 1C, dan 1D (seated): Rp2.900.0000

- CAT 2 (seated): Rp2.700.0000