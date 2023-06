Jadwal Tayang Film Indiana Jones and the Dial of Destiny Besok di Bioskop Jakarta, 28 Juni 2023

Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) - Jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di bioskop XXI dan CGV Jakarta besok, Rabu (28/6/2023). Dibintangi Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge hingga Antonio Banderas.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di bioskop XXI dan CGV Jakarta besok, Rabu (28/6/2023).

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny dijadwalkan tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia mulai besok, 28 Juni 2023.

Dikutip dari laman 21Cineplex, sutradara James Mangold menggarap film Indiana Jones and the Dial of Destiny melalui rumah produksi 20th Sentury Studios.

Film bergenre action petualangan ini dibintangi oleh Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Karen Allen, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, John Rhys-Davies, Toby Jones dan Thomas Kretschmann.

Dalam film Indiana Jones and the Dial of Destiny mengisahkan tentang seorang arkeolog bernama Indiana Jones, ia berusaha mengambil artefak legendaris yang dapat mengubah jalannya sejarah.

Bagi Anda yang ingin menonton film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Jakarta, simak jadwalnya di bioskop XXI dan CGV berikut ini:

Jadwal Film Indiana Jones and the Dial of Destiny di XXI Jakarta

AEON MALL TANJUNG BARAT XXI

12:00; 15:05; 18:10; 21:15

ARION XXI

12:00; 15:05; 18:10; 21:15

ARTHA GADING XXI

12:15; 15:20; 18:25; 21:30

ATRIUM XXI

12:00; 15:05; 18:10; 21:15

BASSURA XXI

12:00; 15:05; 18:10; 21:15

BAYWALK PLUIT XXI

12:15; 15:20; 18:25; 21:30

BLOK M SQUARE

12:00; 15:05; 18:10; 21:15