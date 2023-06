Sinopsis Film Indiana Jones and the Dial of Destiny, Tayang di Bioskop 28 Juni 2023

Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) - Simak sinopsis film Indiana Jones and the Dial of Destiny yang akan tayang perdana pada 28 Juni 2023. Dibintangi Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge hingga Antonio Banderas.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sinopsis film Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny dijadwalkan tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia pada Rabu (28/6/2023).

Dikutip dari laman 21Cineplex, film Indiana Jones and the Dial of Destiny digarap oleh sutradara James Mangold dengan mengusung genre action dan petualangan.

Film produksi 20th Century Studios ini diperankan oleh Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Karen Allen, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, John Rhys-Davies, Toby Jones dan Thomas Kretschmann.

Dalam film Indiana Jones and the Dial of Destiny mengisahkan tentang seorang arkeolog bernama Indiana Jones, ia berusaha mengambil artefak legendaris yang dapat mengubah jalannya sejarah.

Lebih lengkapnya, simak sinopsis film Indiana Jones and the Dial of Destiny berikut ini:

Baca juga: Sinopsis Film Insidious The Red Door, Lengkap dengan Daftar Pemainnya

Sinopsis Film Indiana Jones and the Dial of Destiny

Pada 1969, seorang arkeolog pemberani bernama Indiana Jones berpacu dengan waktu untuk merebut artefak legendaris yang dapat mengubah sejarah.

Dalam petualangannya tersebut ia ditemani oleh putri baptisnya Helena.

Selama berpetualang, ia harus menghadapi tantanan dari Jürgen Voller, bekas pengikut Nazi yang kini bekerja untuk NASA.

Voller diketahui terlibat dengan program pendaratan Apollo di Bulan.

Di tengah kekhawatiran tersebut, Helena dan sahabatnya Sallah mengajak Jones dalam sebuah petualangan baru.

Dia bersama Helena pun memulai petualangan yang penuh aksi untuk memastikan artefak kuno dan kuat itu tidak jatuh ke tangan yang salah.

Berhasilkah mereka untuk mendapatkan artefak tersebut?