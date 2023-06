Lirik Lagu dan Terjemahan We Found Love - Calvin Harris feat Rihanna: Love and Life I Will Divide

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan We Found Love yang dinpopulerkan Calvin Harris dan Rihanna.

Lagu We Found Love dirilis pada 22 September 2011 dalam album Talk That Talk.

Lagu duet Calvin Harris dan Rihanna itu telah ditonton sebanyak 1,1 miliar kali di YouTube.

Lirk lagu We Found Love ditulis diketahui oleh Calvin Harris sendiri.

Simak lirik lagu We Found Love yang dinyanyikan oleh Calvin Harris dan Rihanna dalam artikel berikut:

[Rihanna]

Yellow diamonds in the light

Intan berwarna kuning bermandikan cahaya

And we're standing side by side

Dan kita berdiri berdampingan

As your shadow crosses mine

Saat bayanganmu melintasi bayanganku

What it takes to come alive

Yang dibutuhkannya untuk hidup

BRIDGE

It's the way I'm feeling

Beginilah yang kurasa

I just can't deny

Tak bisa kusangkal

But I've gotta let it go

Namun harus kurelakan