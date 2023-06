Jadwal Tayang Film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Balikpapan dan Lampung 28 Juni 2023

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny - Berikut jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Balikpapan dan Lampung hari ini, 28 Juni 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Balikpapan dan Lampung hari ini, Rabu 28 Juni 2023.

Diketahui, film Indiana Jones and the Dial of Destiny tayang perdana di bioskop pada Rabu ini.

Indiana Jones and the Dial of Destiny merupakan film bergenre aksi petualangan yang disutradarai oleh James Mangold.

Film produksi oleh 20th Century Studios ini memiliki durasi 154 menit.

Sederet artis yang membintangi film ini yaitu Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge hingga Antonio Banderas.

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny berkisah tentang seorang arkeolog yang bernama Indiana Jones.

Ia kembali melakukan aksinya untuk mengambil artefak legendaris.

Menurutnya, artefak tersebut dapat mengubah sejarah.

Namun sayangnya untuk mengambil artefak tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Jadwal Tayang Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop Balikpapan Hari Ini, 28 Juni 2023:

- E-WALK XXI

Jadwal Tayang: 12:15, 15:20, 18:25, 21:30

Harga Tiket: Rp 45.000

- PENTACITY XXI