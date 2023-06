Jadwal Tayang Film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop Medan dan Surabaya, 28 Juni 2023

Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) - Jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop XXI Medan dan Surabaya hari ini, Rabu, 28 Juni 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop XXI Medan dan Surabaya hari ini, Rabu, 28 Juni 2023.

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny adalah film bioskop bergenre aksi petualangan karya sutradara James Mangold.

Cerita dalam film Indiana Jones and the Dial of Destiny ini berkisah tentang seorang arkeolog Indiana Jones yang kembali beraksi dan berpacu dengan waktu untuk mengambil artefak legendaris.

Berlatar tahun 1969, film Indiana Jones and the Dial of Destiny menampilkan aksi Jones dalam menyelamatkan jalannya sejarah.

Film garapan rumah produksi 20th Century Studios ini sudah dapat disaksikan di seluruh Bioskop tanah air mulai hari ini, Rabu (28/6/2023).

Adapun beberapa bintang yang memerankan film Indiana Jones and the Dial of Destiny di antaranya Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Karen Allen, Mads Mikkelsen, dan Boyd Holbrook.

Baca juga: Debutnya Main Film Horor, Perasaan Ghea Youbi Campur Aduk

Melansir dari laman 21cineplex, cek jadwal pemutaran film Indiana Jones and the Dial of Destiny yang tayang di Bioskop XXI Medan dan Surabaya hari ini, Rabu, 28 Juni 2023.

Medan

CAMBRIGDE CITY SQUARE XXI

Jadwal tayang pukul |12:15||15:20||18:25||21:30|

CENTRE POINT XXI

Jadwal tayang pukul |12:15||15:20||18:25||21:30|

DELIPARK XXI

Jadwal tayang pukul |11:45||14:50||17:55||21:00|

HERMES XXI