Lirik dan Terjemahan Lagu Universe - Thuy: You Still Give Me Butterflies

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Universe yang dinyanyikan oleh Thuy.

Lagu Universe ini dirilis pada tahun 2021.

Diketahui, lagu Universe menceritakan tentang cinta secara universal.

Lirik video lagu Universe juga telah diunggah di YouTube Thuy pada 19 April 2021.

Lirik dan Terjemahan Lagu Universe - Thuy:

[Verse 1]

Ah, ah-ah-ah, yeah

Ah, ah-ah-ah, yeah

Just hold me close

Peluk aku erat-erat

You keep me afloat

Kamu membuatku tetap bertahan

With you, I feel stronger, oh

Denganmu aku merasa lebih kuat

Just imagine all the little things we could do

Bayangkan saja semua hal-hal kecil yang bisa kita lakukan

Just imagine if I put my trust in you

Bayangkan saja jika aku menaruh kepercayaanku padamu

Oh I

Oh aku

Oh I

Oh aku

[Chorus]

'Cause you are my universe, my everything, my sunset

Karena kamu semestaku, segalanya bagiku, matahari terbenamku

You still give me butterflies, my lullaby, you are

Kamu memberiku rasa gugup, pengantar tidurku, dirimu

Everything I wanted, when you see me running

Segala hal yang kuinginkan, ketika kamu melihatku berlari

Run after me, don't let me go

Kejar aku, jangan biarkan aku pergi

Just imagine all the little things we could do

Bayangkan saja semua hal-hal kecil yang bisa kita lakukan

Just imagine if I put my trust in you

Bayangkan saja jika aku menaruh kepercayaanku padamu

Oh I

Oh aku

Oh I, run after me

Oh, kejar aku

[Verse 2]

I was down bad in a place where the sun don’t shine

Aku jatuh terpuruk di tempat di mana matahari tidak bersinar

Had my head down, looked up, then you fell in my life

Kepalaku tertunduk, mendongak, dan melihatmu jatuh di kehidupanku

I was ducking all signs

Aku menghindari semua tanda

But look at how the stars aligned

Tapi lihat bagaimana semua bintang-bintang sejajar

You give me fever, you give me chills

Kamu memberiku cinta, kamu memberiku ketenangan

Started as strangers, now look what we built

Berawal dari orang asing, sekarang lihat apa yang telah kita bangun

Oh I

Oh aku

Oh I

Oh aku

[Chorus]

'Cause you are my universe, my everything, my sunset

Karena kamu semestaku, segalanya bagiku, matahari terbenamku

You still give me butterflies, my lullaby, you are

Kamu memberiku rasa gugup, pengantar tidurku, dirimu

Everything I wanted, when you see me running

Segala hal yang kuinginkan, ketika kamu melihatku berlari

Run after me, don’t let me go

Kejar aku, jangan biarkan aku pergi

Just imagine all the little things we could do

Bayangkan saja semua hal-hal kecil yang bisa kita lakukan

Just imagine if I put my trust in you

Bayangkan saja jika aku menaruh kepercayaanku padamu

Oh I

Oh aku

[Outro]

My universe, my everything, my sunset

Semestaku, segalanya bagiku, matahari terbenamku

You still give me butterflies, oh

Kamu memberiku rasa gugup, oh

Everything I wanted, when you see me running

Segala hal yang kuinginkan, ketika kamu melihatku berlari

Run after me

Kejar aku

(Tribunnews.com)