Lirik Lagu dan Terjemahan Obsessed - Charlie Puth feat Calvin Harris: I Miss You Every Single Day

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Obsessed yang dipopulerkan oleh Calvin Harris dan Charlie Puth.

Lagu Obsessed merupakan single kolaborasi antara DJ Calvin Harris dan penyanyi Charlie Puth.

Kolaborasi Calvin Harris dan Charlie Puth dalam lagu Obsessed pertama kali dirilis pada 6 Agustus 2022.

Simak lirik lagu dan terjemahan Obsessed yang dinyanyikan oleh Calvin Harris dan Charlie Puth dalam artikel berikut:

Lirik

I miss you every single day but you don't even look my way

I really wish you were obsessed with me

I miss you every single day but you don't even know my name

I really wish you were obsessed with me

Not the regular degular, gyal, weh yuh mix? (No)

Blunts? Mi wi tek yuh high like di weed (Hey)

Replacing feelings wid a bad Louis V (Woo)

Suh, G, mi a tell yuh run di money (Yes)

Obsessed wid my pretty pink flesh