Lirik Lagu dan Terjemahan Talking To The Moon - Bruno Mars: I Know You're Somewhere Out There

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Talking To The Moon yang dipopulerkan oleh penyanyi Bruno Mars.

Lagu Talking To The Moon dirilis pada tahun 2010.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Talking To The Moon - Bruno Mars:

I know you're somewhere out there

Aku tahu Kau di suatu tempat di luar sana

Somewhere far away

Suatu tempat yang jauh

I want you back

Aku ingin kau kembali

I want you back

Aku ingin kau kembali

My neighbors think I'm crazy

Tetangga aku mengira aku gila

But they don't understand

Tetapi mereka tidak mengerti

You're all I had

Hanya kamu yang aku miliki

You're all I had

Hanya kamu yang aku miliki

At night when the stars light up my room

Di malam hari ketika bintang-bintang menerangi kamarku

I sit by myself talking to the moon

Aku duduk sendiri berbicara dengan bulan

Tryna get to you

Mencoba menghampiri Kau

In hopes you're on the other side talking to me too

Dengan harapan Kau juga di sisi lain berbicara kepada aku

Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

Atau aku bodoh yang duduk sendirian berbicara ke bulan?

I'm feeling like I'm famous

Aku merasa seperti aku terkenal

The talk of the town

Pembicaraan kota

They say I've gone mad

Mereka bilang aku sudah gila

Yeah, I've gone mad

Ya, aku sudah gila

But they don't know what I know

Tetapi mereka tidak tahu apa yang aku tahu

'Cause when the sun goes down

Karena saat matahari terbenam

Someone's talking back

Seseorang berbicara balik

Yeah, they're talking back

Ya, mereka berbicara balik

At night when the stars light up my room

Di malam hari ketika bintang-bintang menerangi kamarku

I sit by myself talking to the moon

Aku duduk sendiri berbicara dengan bulan

Tryna get to you

Mencoba menghampirimu

In hopes you're on the other side talking to me too

Dengan harapan Kau juga di sisi lain berbicara kepada aku

Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

Atau aku bodoh yang duduk sendirian berbicara ke bulan?

Do you ever hear me calling?

Apakah Kau pernah mendengar aku memanggil?

'Cause every night I'm talking to the moon

Karena setiap malam aku berbicara dengan bulan

Still tryna get to you

Masih mencoba menghubungimu

In hopes you're on the other side talking to me too

Dengan harapan Kau juga di sisi lain berbicara kepada aku

Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

Atau aku bodoh yang duduk sendirian berbicara ke bulan?

I know you're somewhere out there

Aku tahu Kau di suatu tempat di luar sana

Somewhere far away

Suatu tempat yang jauh

