Lirik dan Terjemahan Lagu Runaway Baby - Bruno Mars: Run, Run, Run Away, Run Away, Baby

Berikut lirik dan terjemahan lagu Runaway Baby yang dinyanyikan oleh Bruno Mars.

Lagu Runaway Baby ini dirilis pada tahun 2010.

Official lirik video lagu Runaway Baby juga telah diunggah di YouTube Bruno Mars pada 3 Oktober 2020.

Lirik dan Terjemahan Lagu Runaway Baby - Bruno Mars:

[Intro]

Ahh yes

Ahh ya

[Verse 1]

Well looky here looky here

Jadi lihat ke sini

Ah, what do we have?

Ah, apa yang kita miliki?

Another pretty thang ready for me to grab

Sesuatu yang cantik bersiap untuk dibawa

But little does she know

Tapi sedikit yang dia tahu

That I'm a wolf in sheeps clothing

Bahwa aku serigala di kostum domba

'Cause at the end of the night

Karena di penghujung malam

It is her I'll be holding

Dialah yang kupeluk

[Pre-Chorus]

I love you so

Aku sangat mencintaimu

That's what you'll say

Itulah yang akan kamu katakan

You'll tell me

Kamu akan memberitahuku

Baby, Baby please don't go away (Don't go away)

Sayang, Sayang, tolong jangan pergi (jangan pergi)

But when I play, I never stay

Tapi saat bermain, aku tidak pernah menetap

To every girl that I meet here, this is what I say

Kepada setiap wanita yang kutemui di sini, ini adalah apa yang akan kukatakan

[Chorus]

Run, run, run away, run away, Baby

Lari, lari, melarikan diri, Sayang

Before I put my spell on you

Sebelum aku lemparkan mantera padamu

You better get get get away get away darling

Sebaiknya kamu cepat menjauh, Sayang

'Cause everything you heard is true

Karena semua yang kamu dengar itu benar

Your poor little heart will end up alone

Hati kecilmu yang malang akan berakhir sendirian

'Cause Lord knows I'm a rolling stone

Karena Tuhan tahu aku batu yang bergulir

So you better run, run, run away run away, Baby

Jadi sebaiknya kamu lari, lari, melarikan diri, Sayang

[Post-Chorus]

Uh, ah-yeah

[Verse 2]

Well let me think let me think

Baiklah, biarkan aku berpikir

Ah, what should I do?

Ah, apa yang harus aku lakukan?

So many eager young bunnies

Begitu banyak kelinci muda

That I'd like to pursue

Yang ingin kukejar

Now even now they eating out the palm of my hand

Sekarang meskipun mereka makan telapak tanganku

There's only one carrot and they all gotta share it

Hanya ada satu wortel dan mereka itu yang bisa mereka bagi

[Pre-Chorus]

I love you so

Aku sangat mencintaimu

That's what you'll say

Itulah apa yang akan kamu katakan

You'll tell me

Kamu akan memberitahuku

Baby baby please don't go away (Don't go away)

Sayang, Sayang, tolong jangan pergi (jangan pergi)

But when I play, I never stay

Tapi saat bermain, aku tidak pernah menetap

To every girl that I meet here, this is what I say

Kepada setiap wanita yang kutemui di sini, ini adalah apa yang akan kukatakan

[Chorus]

Run, run, run away, run away, Baby

Lari lari, melarikan diri, Sayang

Before I put my spell on you

Sebelum aku lemparkan mantera padamu

You better get get get away get away darling

Sebaiknya kamu cepat menjauh, Sayang

'Cause everything you heard is true

Karena semua yang kamu dengar itu benar

Your poor little heart will end up alone

Hati kecilmu yang malang akan berakhir sendirian

'Cause Lord knows I'm a rolling stone

Karena Tuhan tahu aku batu yang bergulir

So you better run, run, run away run away, Baby

Jadi sebaiknya kamu lari, lari, melarikan diri, Sayang

[Bridge]

See, I ain't tryna hurt you, Baby

Lihat, aku tidak mencoba menyakitimu, Sayang

No no, no I just wanna work you, Baby

Tidak, tidak, aku hanya ingin bekerja untukmu, Sayang

Yup yup

Yup yup

See, I ain't tryna hurt you, Baby

Lihat, aku tidak mencoba menyakitimu, Sayang

No no, no I just wanna work you, Baby

Tidak, tidak, aku hanya ingin bekerja untukmu, Sayang

If you scared, you better run (You better run)

Jika kamu takut, kamu lebih baik lari (kamu lebih baik lari)

You better run (You better run)

Kamu lebih baik lari (kamu lebih baik lari)

You better run (You better run)

Kamu lebih baik lari (kamu lebih baik lari)

You better, you better, you better

Kamu lebih baik, lebih baik, lebih baik

[Chorus]

Run, run, run away, run away, Baby

Lari lari, melarikan diri, Sayang

Before I put my spell on you

Sebelum aku lemparkan mantera padamu

You better get get get away get away darling

Sebaiknya kamu cepat menjauh, Sayang

'Cause everything you heard is true

Karena semua yang kamu dengar itu benar

Your poor little heart will end up alone

Hati kecilmu yang malang akan berakhir sendirian

'Cause Lord knows I'm a rolling stone

Karena Tuhan tahu aku batu yang bergulir

So you better run, run, run away run away, Baby

Jadi sebaiknya kamu lari, lari, melarikan diri, Sayang

