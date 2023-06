Lirik Lagu dan Terjemahan Don't Love Me - Ne-Yo: Ones I Know That You're Willing To Make

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Don’t Love Me ini dipopulerkan oleh penyanyi Ne-Yo.

Karyanya yang satu ini dirilis pertama kali pada 13 Mei 2022 yang lalu.

Sejak awal perilisannya, lagu dan video klip lagu ini sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Berikut ini adalah Lirik Lagu Don’t Love Me milik Ne-Yo, lengkap dengan terjemahannya:

And I really wanna see you happy

I really wanna see you secure

Confident in your sexy

I know you don't feel that with me anymore

You should walk away

It'd be selfish of me to ask you to stay

When I know that I cannot love you

The way you deserve

I can't sit and watch you make these same mistakes

Ones I know that you're willing to make