Adzam Dilarikan ke RS, Nathalie Holscher Diduga Sindir Sikap Sule: Kasih Sayang Bukan Cuma Materi!

TRIBUNNEWS.COM - Buah hatinya demam hingga dilarikan ke rumah sakit, Nathalie Holscher diduga sindir sikap Sule lebih pentingkan pekerjaan.

Kesedihan tengah melanda penyanyi sekaligus YouTuber Nathalie Holscher.

Anak Nathalie Holscher dan Sule, Adzam Adriansyah Sutisna, dilarikan ke rumah sakit karena demam hingga menggigil, Jumat (30/6/2023).

Kabar tersebut diketahui dari unggahan Instagram Stories Nathalie Holscher, @nathalieholscher.

Di tengah kondisi tersebut, Nathalie Holscher justru meluapkan kekesalannya.

Diduga Nathalie Holshcer menyindir sikap Sule yang dianggap tidak memprioritaskan Adzam.

Mantan disk jockey (DJ) tersebut tampak mengunggah tangkapan layar obrolanan WhatsApp-nya dengan pria yang diduga Sule.

Meski sudah memotong identitas pengirim pesan, obrolan tersebut diduga Sule karena Nathalie menyebut sosok tersebut dengan panggilan Kang.

Awalnya, sosok yang diduga Sule tersebut menanyakan nomor kamar tempat Adzam dirawat.

Nathalie lantas mengabarkan jika saat itu dirinya dan Adzam masih berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD), sehingga belum mendapat kamar rawat inap.

Terlihat dari percakapan pesan tersebut dikirim pada pukul 10.41 WIB.

"Masih di IGD ini Kang, belum masuk kamar," jawab Nathalie.

Anak Nathalie Holscher dan Sule, Adzam Adriansyah Sutisna dilarikan ke rumah sakit, Jumat (30/6/2023).

Sosok yang diduga Sule tersebut lantas mengingatkan Nathalie untuk mengabarkan nomor kamar tempat Adzam dirawat jika sudah ada.

"Oh ok ti mandi dulu gw, ti kabarin no kamar nya ya," balasnya.