Lirik Lagu dan Terjemahan 2 On - Tinashe: Swear this Marijuana Keep it Cracking

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan 2 On yang dipopulerkan oleh penyanyi Amerika Serikat, Tinashe.

Lagu 2 On dirilis pada 21 Maret 2014 dalam album Aquarius.

Sejak pertama kali dirilis lagu 2 On milik Tinashe telah ditonton sebanyak 216,3 juta kali di YouTube.

Lirik lagu 2 On menceritakan tetang seseorang yang senang dalam menjalani hidup dan terlalu bergairah.

Simak lirik lagu 2 On yang dipopulerkan oleh penyanyi Tinashe lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Lirik Lagu Queen Of New York City - Matchbox Twenty: Dont You Believe Her Now?

Give me all that you got now

Beri aku segala yang kau punya sekarang

Make you want me cause I’m hot now

Membuatmu menginginkanku karena aku seksi sekarang

I’m gone, so faded I’m on one

Aku menghilang, jadi pudar itulah aku

Bang bang, pop off like a long gun

Bang bang, letuskan seperti senapan panjang

If you a lame, n*gga you ain’t making no noise

Jika kau kuno, kau tak membuat kebisingan

Get faded, turn up with the big boys

Pudar, muncul dengan rekanmu

Live fast, die young that’s my choice

Hidup cepat, mati muda itu pilihanku

Get money, get money like an invoice

Dapatkan uang seperti faktur

We can mob all in the whip

Kita bisa mengeroyok semuanya dengan cambuk