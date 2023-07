Lirik Lagu dan Terjemahan You're Not Alone - Saosin: It's Just Like Him

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu You're Not Alone yang dipopulerkan oleh grup band Saosin.

Lagu ini masuk dalam album Saosin yang dirilis pada tahun 2006.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan All Hands On Deck - Tinashe: Everything That We Built

Berikut lirik dan terjemahan lagu You're Not Alone - Saosin:

It's just like him

Ini seperti dirinya

To wander off in the evergreen park

Berkeliaran di taman hijau

Slowly searching for any sign

Perlahan mencari sebuah tanda

Of the ones he used to love..

Dari seseorang yang dulu dicinta

He says he's got nothing left to live for

Dia bilang dia sudah tak punya apa-apa untuk hidup

(He says he's got nothing left...)

(Dia bilang dia tak punya apapun yang tersisa...)

And this time I think you'll know..

Dan kali ini kufikir kau kan tahu...

You're not alone

Kau tak sendirian

There is more to this, I know

Lebih dari ini, ku tahu

You can make it out

Kau kan berhasil

You will live to tell

Kau kan hidup tuk menceritakannya

She's just like him

Dia seperti dirinya

Spoiled rotten

Dimanja kebusukan

Confused by the lies she's been fed

Kebingungan karena kebohongan yang dimakan

And she's searching for no one..

Dan dia mencari yang tak ada..

(But herself)

(Tapi dirinya)

Her eyes turn to green and she seems to be happy

Matanya berubah hijau dan dia tampaknya gembira

That she is here

Bahwa dia disini

And this time I think you'll know...

Dan kali ini aku fikir kau kan tahu...

You're not alone

Kau tak sendirian

There is more to this, I know

Lebih dari ini, ku tahu

You can make it out

Kau kan berhasil

You will live to tell

Kau kan hidup tuk menceritakannya

You're not alone

Kau tak sendirian

There is more to this, I know

Lebih dari ini, ku tahu

You can make it out

Kau kan berhasil

(There is more to know)

(Masih ada lagi tuk di ketahui)

We're not alone

Kita tak sendirian

There is more to this, I know

Lebih dari ini, ku tahu

You can make it out

Kau kan berhasil

You will live to tell..

Kau kan hidup tuk menceritakan...

(So tell me)

(Maka ceritakan padaku)

You're not alone

Kau tak sendirian

There is more to this, I know

Lebih dari ini, ku tahu

You can make it out (Make it out)

Kau kan berhasil

You will live to tell.. (Live to tell)

Kau kan hidup tuk menceritakan...

You're not alone

Kau tak sendirian

There is more to this, I know (And I know)

Lebih dari ini, ku tahu

You can make it out

Kau kan berhasil

You will live to tell..

Kau kan hidup tuk menceritakan...

You are not alone.

Kau tak sendirian

You're not, you're not alone.

Kau tak sendirian, Kau tak sendirian.

(Tribunnews.com)