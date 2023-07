Lirik Lagu dan Terjemahan Roller Coaster - NMIXX: Shooting Star Roller Coaster, Ri-ri-ride

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan berjudul Roller Coaster yang dinyanyikan oleh girl group asal Korea Selatan, NMIXX.

Lagu Roller Coaster milik NMIXX tersebut telah resmi dirilis pada Senin (03/07/2023).

Roller Coaster menjadi musik video pra-rilis mereka sebelum meluncurkan album single ketiga yang bertajuk A Midsummer NMIXX's Dream.

Ada dua tracklist dalam single album A Midsummer NMIXX's Dream yakni Party O'Clock dan Roller Coaster.

NMIXX secara resmi akan merilis album single ke-3 dan lagu utama Party OClock pada 11 Juli 2023 mendatang.

Simak lirik lagu dengan terjemahan Roller Coaster - NMIXX dibawah ini:

Mm hmm, hmm hmm hmm

Mm hmm, hmm hmm hmm, so incredible

Can’t you see, can’t you see?

Yeogi moyeobwa

Chemistry, chemistry

Baneunghajanni

Chasin’ me, chasin’ me

Saramdeul soge urin hogisimeul neukkyeo

Geurae deo gakkai

Mueoseul sangsanghadeunji

Bajjak ginjanghaeya dwae

Joa... joa...

Eodiro twilji moreuneun

Naui daltteun maeumeul

You should try (You should try) jababwa

Rabbit and Alice, Alice

Romeo and Juliet, Juliet

Beast and Beauty, Beauty

Geurae yeogin neoui jari

Got simjangi teojil deut

Meojеobeoril deut

Beokchan i nеukkim, oh

Han chi apdo moreuji, shh

Shooting star roller coaster, ri-ri-ride

Urin barameul galla so incredible

Dallyeo make me feel so high, na na na

Jigeum gibuni eottae? how incredible

Let’s ride kkwak jaba

Going down, going up with you

Gajang nopi olla stop!

Oh, musuhan byeoljonggwa

Geu jungui byeol hana

Come here, my dear (Ooh)

Shooting star roller coaster, ri-ri-ride

Urin barameul galla so incredible

Dallyeo make me feel so high, na na na

Jigeum gibuni eottae? how incredible